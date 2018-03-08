Генерал Мэттис встретился с министром обороны Эстонии 8.03.2018, 15:50

Джеймс Мэттис

Главы оборонных ведомств обсудили усиление передового рубежа НАТО в Балтии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился в Пентагоне со своим эстонским коллегой Юри Луйком, чтобы обсудить пути укрепления партнерства двух стран в области безопасности, сообщает «Голос Америки».

В заявлении, выпущенном по итогам встречи, представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что Мэттис подчеркнул тесное партнерство США и Эстонии в области безопасности и отметил поддержку Эстонией усиленного передового базирования НАТО в Литве.

Глава Пентагона высоко оценил лидерство Эстонии в сфере кибербезопасности, сказала Уайт, и напомнил, что в Эстонии размещен Совместный центр НАТО по обмену передовым опытом в области киберобороны.

Мэттис также поблагодарил Луйка за твердые намерения его страны выделять необходимые средства на оборонные нужды и модернизацию для укрепления альянса НАТО, сообщила Уайт. Оба министра пообещали продолжать диалог, посвященный общим интересам в сфере безопасности и общей оборонной повестке США и Эстонии.