Активист БНК из Витебска подал заявку на проведение шествия в День Воли 1 8.03.2018, 16:31

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Шествие начнется от памятника князю Ольгерду.

По случаю 100-летнего юбилея провозглашения Белорусской Народной Республики активист Белорусского Национального Конгресса Владимир Кийко обратился в администрацию Октябрьского района города Витебска с заявкой на проведение шествия в центре города 25 марта, пишет «Витебская весна».

В своей заявке активист сослался на статьи Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, а также на Конституцию Беларуси, которые гарантируют права граждан на организацию и проведение мирных массовых мероприятий.

Активист дал гарантии того, что массовая акция будет носить мирный характер.

По плану маршрут праздничного шествия должен проходить по пешеходной улице Суворова от памятника князю Ольгерду, что расположен на Ратушной площади, к памятнику писателю Владимиру Короткевичу. По окончанию шествия должен состояться митинг.

Такой маршрут был выбран не случайно. Дело в том, что уже в течение многих лет местные активист ходят 25 марта на День Воли именно таким путем. Таким образом, это стало уже своеобразной традицией.

Также на протяжении уже многих лет подаются подобные заявки в местные исполнительные органы с просьбой дать разрешение на проведение праздничных мероприятий на День Воли. И пока всегда ответ был неизменным: «Нет!», что стало также традицией.