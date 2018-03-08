В Минске прошел «женский забег» 6 8.03.2018, 16:00

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Около 3500 женщин приняли участие в забеге Beauty run в Минске.

В этом году 8 марта в Минске вновь состоялся легкоатлетический забег Beauty run. В прошлом году в нем приняло участие около 2 тыс. женщин, в этом — более 3 тыс., рассказали Onliner.by организаторы мероприятия. Нынешний забег проводился Белорусской федерацией легкой атлетики и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь в рамках кампании «Не молчи! Останови насилие в семье!».

В забеге приняли участие посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб, посол Швеции Кристина Йоханнессон, чемпионка Европы по тайскому боксу Мария Валент, мисс Беларусь 2008 года Ольга Хижинкова и другие известные люди.