Активист из Сморгони добился бесплатного проезда для школьников 2 8.03.2018, 16:15

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После обращения правозащитника льготы вернули и добавили новые.

В Сморгони с октября 2017 года учащимся школ было запрещено бесплатно ездить к месту учебы и домой на экспресс-маршрутах автотранспорта регулярного сообщения, сообщает «Гродненская весна».

Сморгонский правозащитник Алесь Дергачев обратился в Сморгонский райисполком с просьбой объяснить, откуда взялась запрет, так как постановлением совета министров от 16.02.2011 №202 установлена льгота учащимся на бесплатный проезд от места жительства до места учебы на автотранспорте общего пользования регулярного сообщения ежегодно с 1 сентября по 30 июня, без исключения экспресс-маршрутов. В ответе же на обращение райисполком сообщил, что такой запрет введен решением Гродненского областного «совета депутатов» от 16.10.2017 №286 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся».

После обращения Алеся Дергачева в прокуратуру Гродненской области выяснилось, что сморгонские власти неправильно поняли данное решение областного «совета» и вместо расширения льгот сократили имеющиеся, то есть запретили ездить бесплатно на учебу и обратно в экспресс-маршрутах.

Таким образом, если постановление совета министров позволяло бесплатно ездить учащимся только к месту обучения и в обратном направлении, то решение «совета» сняло эти ограничения. Сделано это путем повторения в своем решении редакции пункта постановления совета министров о льготах, за исключением слов о поездках к месту учебы и в обратном направлении.

В итоге после нескольких месяцев незаконного приостановления в Сморгони представления льгот учащимся они восстановлены. Кроме того, заработала льгота на бесплатный проезд и во внеучебное время, за исключением экспресс-маршрутов.