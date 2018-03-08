Совфед РФ: Волкер «объединился с украинской радикальной политической верхушкой» 8 8.03.2018, 16:19

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Курт Волкер

Курт Волкер занимает принципиальную позицию по вопросу Крыма.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков в комментарии RT заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер занял проукраинскую позицию в вопросе принадлежности Крыма, пишет "Гордон".

По словам Цекова, Волкер не проявил себя в разрешении конфликта на Донбассе. Политик считает, что Волкер "объединился с украинской радикальной политической верхушкой" и "фактически стал на сторону Украины", поэтому не может быть посредником.

Цеков сказал, что Волкер "не знает", что так называемый референдум в Крыму был "абсолютно легитимным" и "воссоединение" полуострова с РФ "отвечает международным стандартам".

По мнению российского политика, от работы Волкера не стоит ожидать "ничего хорошего".

7 марта Волкер заявил, что позиция мирового сообщества относительно аннексии Крыма должна быть более жесткой.

"Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – сказал американский дипломат.