McDonald's впервые за свою историю изменил логотип
- 8.03.2018, 16:23
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Акция посвящена достижениям женщин во всем мире.
McDonald's впервые за свою историю изменил логотип и приурочил это к 8 марта, сообщает Business Insider.
В ресторане в Линвуде, Калифорния, логотип перевернули вверх ногами - "M" превратили в "W" - "women".
В McDonald's объяснили, что это "празднование женщин во всем мире". Отмечается, что шестеро из десяти менеджеров американских ресторанов - женщины.
Логотип физически перевернули только в одном ресторане, но таким он станет на день на сайте и в социальных сетях.