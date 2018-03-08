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McDonald's впервые за свою историю изменил логотип

  • 8.03.2018, 16:23
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Акция посвящена достижениям женщин во всем мире.

McDonald's впервые за свою историю изменил логотип и приурочил это к 8 марта, сообщает Business Insider.

В ресторане в Линвуде, Калифорния, логотип перевернули вверх ногами - "M" превратили в "W" - "women".

В McDonald's объяснили, что это "празднование женщин во всем мире". Отмечается, что шестеро из десяти менеджеров американских ресторанов - женщины.

Логотип физически перевернули только в одном ресторане, но таким он станет на день на сайте и в социальных сетях.


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