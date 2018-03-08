Александр Глеб: Завтра вылечу в Лондон и подпишу контракт с «Арсеналом» 5 8.03.2018, 16:37

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Александр Глеб

Белорусский футболист поделился воспоминаниями о своей карьере.

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от противостояния "Арсенала" и "Милана" в 1/8 финала Лиги Европы, признался, что считает Арсена Венгера лучшим тренером в мире, вспомнил о сорвавшемся переходе в "Интер", а также заявил, что пока не собирается завершать карьеру, пишет football.by.

- Кризис в "Арсенале"? Сложно объяснить, но если вы начинаете сезон с футболистами, которые хотят уйти, это не хорошо, потому что атмосфера в команде портится. Алексис Санчес хотел уйти, а сейчас нужно ждать, пока Обамеянг адаптируется к новой команде и новому чемпионату.

- Уже несколько лет Венгера много критикуют...

- Понятно, что все хотят титулов, все хотят побед, но они забывают, что каждый год Венгер теряет важных игроков, и непрерывно перестраивает команду. У него нет такого бюджета, как пример, в "ПСЖ". Венгер — отличный тренер, которому нужно время и доверие и для меня он лучший из всех.

- Что отличает Венгера от других тренеров?

- Он чувствует каждого игрока, он разговаривает с каждым игроком, он доверяет вам. Если кто-то недоволен своим положением в команде, он говорит с вами, мотивирует вас, заставляет вас чувствовать себя важным, и естественно, что вы хотите выложиться за него на 200 процентов. Я могу заверить вас, что и я, и товарищи по команде, с которыми я играл в "Арсенале", думают так же. Венгер — это тот, кто тебя понимает.

- Вы играли раньше на "Сан-Сиро"?

- Это фантастический стадион, один из лучших стадионов в мире, если не самый лучший, сумасшедшая атмосфера... Помню, что немного нервничал.

- В 2010-м году вы могли перейти в "Интер", став частью сделки с "Барселоной" по Ибрагимовичу, но отказались...

- Я очень хорошо это помню. Мог стать игроком "Интера", и идея работать с Муринью была, конечно же, интересной, но я не могу объяснить, почему я отказался. Я принял неверное решения, я не думал тогда, как взрослый...

- Вам уже 37 лет, каково будущее Александра Глеба?

- Завтра вылечу в Лондон и снова подпишу контракт с "Арсеналом" (смеется). А если серьезно, то сейчас у меня перерыв, но ясно, что я все еще чувствую себя футболистом, поэтому я буду рассматривать предложения, — как сообщает football.by, сказал Глеб в интервью TMW.