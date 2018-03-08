Почти 40% белорусов предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах 5 8.03.2018, 16:59

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Белорусы снова понесли свои валютные заначки в обменники.

Нацбанк уже во второй раз исследовал инфляционные ожидания населения. В прошлый раз опрос о том, чего белорусы ждут от цен и как хранят деньги, проводили в ноябре 2017 года, пишет kp.by.

Цены выросли и будут расти

Белорусы по-прежнему считают, что цены выросли очень сильно - так ответили 47,9% населения. Тех, кто думает, что цены выросли умеренно, - 38,7% из опрошенных.

Плохое время для крупных покупок

Так думает 70,1% опрошенных Нацбанком. О том, что сейчас плохое время для крупных покупок в кредит, думает 65% населения. Эти мысли люди подтверждают на деле: за последние три месяца у 45,4% опрошенных не было крупных расходов, и это несмотря на новогодние праздники.

К крупным расходам за последние три месяца 16,8% опрошенных отнесли лечение - свое, детей, родственников. На компьютерную технику, планшеты, смартфоны и т. д. потратились за это время 11,5%, на бытовую технику - 11,2%, а на отдых - всего 5,5%.

Храните деньги… под подушкой?

Более 70% людей, которые приняли участие в исследовании Нацбанка, считают, что сейчас - плохое время для осуществления сбережений. При этом большинство из тех, кто все-таки что-то сберегает, предпочитает это делать в иностранной валюте (таких 70,7%). При этом 38,9% опрошенных предпочитают сберегать деньги в наличной форме - читай, просто хранят их под подушкой. И лишь 28,4% отнесли деньги на депозит в банк.

КСТАТИ

В феврале белорусы купили чистой налички на 159,9 млн. долларов

Мы снова понесли свои валютные заначки в обменники: по данным Нацбанка, в феврале население оказалось чистым продавцом валюты. Так, в прошлом месяце мы сдали наличных долларов, евро и других иностранных денег в обменники на сумму в 159,9 млн. долларов. В январе, напомним, сумма была - 89,4 млн. долларов.