закрыть
9 марта 2018, пятница, 1:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Главой Европола впервые стала женщина

  • 8.03.2018, 17:11
Катрин де Болль
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Руководитель европейской полиции назначается на четырехлетний срок.

В четверг, 8 марта, Совет Евросоюза впервые назначил на должность исполнительного директора Европола женщину. Главой ведомства стала генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль, сообщает newsru.co.il.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Роб Уэйнрайт.

Де Болль приступит к исполнению своих обязанностей 1 мая 2018 года.

Катрин де Болль 48 лет. По образованию юрист, она сначала была офицером жандармерии, а после служила в криминальной полиции. В 2012 году де Болль стала первой женщиной, возглавившей федеральную полицию Бельгии.


популярное за неделю

Мнение

Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип