Главой Европола впервые стала женщина 8.03.2018, 17:11

Катрин де Болль

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Руководитель европейской полиции назначается на четырехлетний срок.

В четверг, 8 марта, Совет Евросоюза впервые назначил на должность исполнительного директора Европола женщину. Главой ведомства стала генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль, сообщает newsru.co.il.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Роб Уэйнрайт.

Де Болль приступит к исполнению своих обязанностей 1 мая 2018 года.

Катрин де Болль 48 лет. По образованию юрист, она сначала была офицером жандармерии, а после служила в криминальной полиции. В 2012 году де Болль стала первой женщиной, возглавившей федеральную полицию Бельгии.