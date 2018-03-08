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Тиллерсон: Из КНДР доносятся позитивные сигналы

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  • 8.03.2018, 17:43
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Рекс Тиллерсон
Фото: Getty Images

Несмотря на это, США должны трезво оценивать ситуацию и быть реалистами.

От Северной Кореи исходят "потенциально положительные сигналы", считает государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Аддис-Абебе, сообщило агентство Associated Press.

Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать ситуацию" и быть реалистами.

По словам Тиллерсона, "до переговоров еще далеко", вначале должны состояться "разговоры".

Дипломат сообщил, что Сеул информирует Вашингтон о ходе консультаций с северокорейской стороной, которые были начаты во время визита южнокорейской делегации в Пхеньян 5 марта.

По данным южнокорейской стороны, Пхеньян выразил готовность вести переговоры с США о денуклеаризации полуострова.


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