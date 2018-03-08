В каких странах лучшие условия для женщин-предпринимателей 1 8.03.2018, 17:58

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Женщины-предприниматели процветают в странах с более развитой экономикой.

Женщины, владеющие бизнесом в странах с индустриальными рынками, могут воспользоваться большими возможностями и ресурсами, включая доступ к капиталу, финансовым сервисам и академическим образовательным программам, в отличие от предпринимательниц в странах с развивающейся экономикой, пишет «Ежедневник».

В целом рейтинг показывает, что начинающие и имеющие опыт женщины-предприниматели продолжают добиваться успеха во всем мире, несмотря на гендерные культурные стереотипы, которые могут создавать существенные препятствия для продвижения их бизнеса.

В ходе исследования изучается прогресс и достижения женщин в сфере коммерции и управления бизнесом в 57 странах пяти географических зон: Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке, Африке и в Северной Америке.

«Женщины-предприниматели по всему миру добились значительных успехов в управлении бизнесом, несмотря на то, что их возможности реализуются не в полной мере. Мы верим, что, привлекая общественное внимание к их деятельности, можем поддержать и вдохновить женщин в их стремлении к успешному развитию бизнеса и достижению более насыщенной и полноценной жизни», – отмечает Мартина Хунд-Меджен, главный финансовый директор Mastercard.

Рейтинг Mastercard Index of Women Entrepreneurs - топ-10 стран с наилучшими условиями и возможностями для женщин, которые хотят преуспеть в бизнесе:

1. Новая Зеландия – 74,2

2. Швеция – 71,3

3. Канада – 70,9

4. США – 70,8

5. Сингапур – 69,2

6. Португалия – 69,1

7. Австралия – 68,9

8. Бельгия – 68,7

9. Филиппины – 68,0

10. Соединенное Королевство – 67,9

Исследование выявило, что в развитых странах с благоприятными условиями также существуют стереотипы в отношении деловых женщин. Данные указывают на то, что в Новой Зеландии общественное мнение не особенно расположено к женщинам-предпринимателям. Несмотря на эти тенденции, они смогли преодолеть трудности: Новая Зеландия уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге.

Результаты исследования указывают и на то, что возможности для предпринимательской деятельности не обязательно зависят от темпов экономического развития рынка. Было обнаружено, что страны с развивающейся рыночной экономикой, такие как Гана (46,4%), один из трех новых рынков, попавших в новый рейтинг наряду с Малави и Нигерией, а также Уганда (33,8%) и Вьетнам (31,3%) имеют более высокую долю женщин среди предпринимателей, чем развитые страны. Развивающиеся экономики чаще стимулируют развитие бизнеса из-за нужды и необходимости выживания даже при отсутствии необходимого капитала и доступа к финансовым услугам.

Топ-10 стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса

1. Гана – 46.4%

2. Россия – 34.6%

3. Уганда – 33.8%

4. Новая Зеландия – 33.0%

5. Австралия – 32.1%

6. Вьетнам – 31.3%

7. Польша – 30.3%

8. Испания – 29.4%

9. Румыния -28.9%

10. Португалия – 28.7%

«В преддверии Международного женского дня мы надеемся, что результаты исследования послужат своевременным напоминанием для правительств и организаций о необходимости усиления поддержки во всех сферах для начинающих и опытных деловых женщин: от предоставления доступа к финансовым услугам до расширения возможностей для получения образования», – комментирует Энн Кернс, президент по международным рынкам Mastercard.