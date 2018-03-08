Азербайджанские пограничники задержали сирийца с картами России и Беларуси 1 8.03.2018, 18:21

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У сирийца обнаружили более $500, €1,3 тысяч и 170 тысяч иранских риалов.

На служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана, сообщает БелТА. Нарушитель границы был задержан, им оказался гражданин Сирии. У него были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, карты Азербайджана, России и Беларуси, более $500, 1,3 тыс. евро и 170 тыс. иранских риалов.

Возбуждено уголовное дело.