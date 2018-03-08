закрыть
9 марта 2018, пятница, 1:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Азербайджанские пограничники задержали сирийца с картами России и Беларуси

1
  • 8.03.2018, 18:21
  • 1,957

У сирийца обнаружили более $500, €1,3 тысяч и 170 тысяч иранских риалов.

На служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана, сообщает БелТА. Нарушитель границы был задержан, им оказался гражданин Сирии. У него были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, карты Азербайджана, России и Беларуси, более $500, 1,3 тыс. евро и 170 тыс. иранских риалов.

Возбуждено уголовное дело.


популярное за неделю

Мнение

Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип