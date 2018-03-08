Кремлевская «собака» на сирийском «сене» 2 Кямран Агаев, kasparov.ru

8.03.2018, 19:03

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Долго кремлевская «собака» на сирийском «сене» не просидит: или собака обессилит, или сено окончательно сгниет.

Трудно писать на какие-либо темы, даже на актуальные, когда у наших соотечественников, родственники которых в количестве 39 человек погибли в результате крушения Ан-26 в Сирии, сейчас личное горе, разделяемое многими, и им сейчас не до фарса с "выборами президента". Но писать надо, чтобы не оставлять ни на минуту разоблачение антинародного путинского режима, при котором уж слишком часто страна сталкивалась и сталкивается с горем и траурами, включая теракты, войны, катастрофы и политические убийства.

И сейчас, несмотря ни на что, клептократы в Кремле упорно продолжают бессмысленную, затратную сирийскую кампанию, пытаясь прикрыть свой обанкротившийся курс поднятием мифического "патриотического духа", вместо того чтобы поднимать реальный уровень жизни простых граждан, сделать экономику сильной и технологически устойчивой ко всяким природным и техногенным катастрофам.

Фактически очередное безрезультатное прекращении огня в Сирии по недавней резолюции СБ ООН, разрушение восточной Гуты, трудности с доставкой гуманитарной помощи в этот район демонстрируют, что Кремль будет продолжать держать Асада как заложника в позорном торге с остальным миром, прежде всего с Западом и одновременно бравировать своими "победами в борьбе с ИГИЛ", которые Путин бессовестно уже объявлял трижды.

Если события в Сирии и вокруг нее и активное участие России в эволюции конфликта рассматривать в сравнении с похожими ливийскими событиями 2011 года, то придётся признать, что Путину удалось отстоять Асада, в отличие от печальной судьбы Каддафи. Ведь тогда страны Запада и НАТО, свергнув Каддафи, нанесли пощечину Кремлю, который потерял в Ливии многомиллиардные контракты взамен на списание советского долга Джамахирии.

В Сирии Путин поклялся стоять до конца даже ценой сложного внутреннего экономического положения и финансовых потерь, дополнительной нагрузки на бюджет, и без того находящийся под нешуточным давлением кризиса. Хотя это его волновало в последнюю очередь, главное — утоление эго и неимоверных амбиций. В этом смысле, "достижения" Путина в Сирии вряд ли можно рассматривать как победу над ненавистным Западом.

Даже если Путину удалось предотвратить ливийский сценарий в Сирии, повторение Асадом фиаско Каддафи, тем не менее, "патриотам" неплохо бы знать о том, что в ливийских трагических событиях Москва, как ни парадоксально, принимала непосредственное участие, проголосовав на СБ ООН за резолюцию, развязавшую руки НАТО.

Если эти "86-процентные" сторонники нацлидера так уж пекутся о России, которую хотят "уничтожить проклятые пиндосы", пусть лучше они спросят у своего кумира, зачем нужно было списывать богатой нефтедобывающей Ливии советский долг в 4,5 млрд долларов? Как это может кремлевский "гений" одной рукой списывать долг стране, а затем голосовать за международную военную операцию против нее? Вряд ли за этим стояли соображения идеологического характера, учитывая клептократическую сущность кремлевского олигархата.

Прокол в Ливии во многом объясняет поведение Путина в сирийском вопросе. Поэтому любые конференции и переговоры по этому вопросу, будь то набившие оскомину "Женева-1" или "Женева-2" и недавняя "Астана" которая тоже начала нумероваться, являются, к сожалению, безрезультатными. Путинские шестерки-дипломаты заматывают все усилия и мероприятия, направленные на развязывание тугого сирийского узла. В противном случае это будет означать личное поражение Путина и негативное воздействие на его рейтинг внутри страны и, не исключено, даст толчок для долгожданного понимания обществом корней и последствий ливийского синдрома.

Давайте вспомним о том, почему кровопролитие в Сирии зашло слишком далеко. Пять лет назад, в феврале 2012 года, можно было что-то сделать, когда была внесена резолюция Совета безопасности ООН. Проект резолюции был призван, по словам ее авторов, остановить насилие в Сирии, где с марта 2011 года продолжались пока ещё ограниченные столкновения оппозиции и властей.

Но российские дипломаты почему-то увидели в ней намек на возможную интервенцию Запада в Сирию и наложили вето. А тогда в Сирии еще не было ни ИГИЛ, ни "Джабхат ан-Нусры". Тогда можно было найти приличных людей с обеих сторон, посадить их за стол и чего-то добиться. Но прошло слишком много времени, сколько крови пролито, сколько разрушено! Кто сейчас будет давать задний ход? Никто не будет. И прежде всего кремлёвский православный чекист. Ведь ему необходимо сохранять лицо, особенно сейчас, в процессе своего самоназначения на пост президента.

Кто и когда разорвет замкнутый сирийский круг, сказать очень трудно, учитывая разные позиции сторон, вовлеченных в этот кровавый конфликт. Одно немаловажное обстоятельство дает надежду: Кремль, если не считать иранских мулл, фактически находится в абсолютном меньшинстве в вопросе ухода Асада как главного условия для начала широкого обсуждения оппозиционными силами будущего мирного устройства Сирии. Долго кремлевская "собака" на сирийском "сене" не просидит: или собака обессилит, или сено окончательно сгниет.

Скорее всего, эти два процесса будут идти параллельно — сырьевая экономика и бюджет России не выдерживают дополнительных, ненужных затрат на путинский авантюризм, за которым скрывается банальный клептократизм, облеченный в сакральный псевдопатриотизм, а Сирия фактически превратилась в ближневосточный "Чернобыль".

Поэтому вряд ли Путин сможет до бесконечности препятствовать Европе и США разрешить кризис в Сирии. Кремлевскому "гению", видимо, очень хочется повторения ситуации с октябрем 1956 года, когда Запад решил, что СССР может делать в Венгрии что хочет, а Москва закроет глаза на Суэцкий кризис.

Не хочется верить, что именно подобный размен и произойдет в ближайшее время. Расчет Путина и его окружения виден невооруженным взглядом: запугиванием Запада "новейшим оружием" клептократы надеются на снятие жестких, да и вообще любых санкций против России и, следовательно, на продолжение своего вечного правления.

Кямран Агаев, kasparov.ru