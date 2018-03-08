Названы полезные для здоровья заменители кофе 3 8.03.2018, 18:36

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Многие из нас просто не представляют свое утро без кофе.

Глоток свежего кофе – это словно первый шаг, который задаёт ритм предстоящему дню. Часто мы бодримся кофе не только по утрам, испытывая некую зависимость. Если вы задумываетесь над тем, чем заменить кофе, то healthystyle.info предлагает ознакомиться с некоторыми альтернативными вариантами, которые также придадут вам бодрости в том числе и по утрам.

Зелёный чай

Помимо стимулирующих свойств он имеет ряд других важных преимуществ. Зелёный чай содержит полифенолы и катехины, а это самые мощные антиоксиданты. Кроме того, напиток богат дубильными веществами, липидами, аминокислотами, витаминами и многочисленными микроэлементами. Многие исследования подтвердили, что употребление зелёного чая способствует улучшению здоровья. А ещё он улучшает концентрацию, стимулирует и освежает. Всё это благодаря содержанию в зелёном чае кофеина. Следует отметить, что стимулирующий эффект после чая наступает немного позже, чем от кофе, однако длиться дольше.

Чай мате

«Священная трава» индейцев и Южной Америки приобретает всё больше поклонников. Это отличная альтернатива кофе и чаю. В мате полно микроэлементов (натрий, магний, кальций, кремний, железо, калий), витаминов (A, B1, B2, C, E, H) и антиоксидантов. Этот напиток обладает многочисленными действиями по укреплению здоровья. Он отличный антидепрессант, снимает состояния хронической усталости и повышает устойчивость к физической усталости. Но прежде всего чай мате стимулирует и бодрит, и при этом не вызывает привыкания.

Цикорий

Чем заменить кофе? Попробуйте цикорий. Чашка этого напитка подарит вам большое количество клетчатки, которая регулирует работу пищеварительной системы и способствует удалению избытка холестерина из организма. Также цикорий помогает в борьбе с запорами, ускоряет обмен веществ и стимулирует активность микрофлоры кишечника. Следует отметить, что этот натуральный напиток не обладает такими сильными стимулирующими свойствами как зелёный чай или чай мате, но он безусловно окажет хорошее влияние на ваш организм.

Тёплая вода с лимоном

Вы спросите работает ли это? Ответ – да. Выпивая каждое утро стакан тёплой воды с лимоном, вы не только обеспечите себя солидной дозой энергетика, но и улучшите общее состояние организма, так как этот напиток является настоящей витаминной бомбой.

Напиток с имбирём

О преимуществах имбиря знает практически каждый. Особенно имбирь полезен в осенне-зимний период, так как согревает и оказывает противовоспалительное действие. А ещё он стимулирует работу пищеварительной системы и снимает некоторые боли или недомогания, например, головные боли или ПМС. Имбирь известен тем, что улучшает кровообращение, концентрацию, внимание и умственную производительность. Для приготовления этого напитка вам понадобится корень имбиря, лимон и мёд. Два-три ломтика имбиря можно натереть и залить кипятком. Лимон и мёд добавить по вкусу и дать настояться некоторое время. Судя по основным компонентам этого напитка можно без труда сделать вывод, что кроме заряда энергии вы укрепите иммунитет и разогреете организм.

Предостережение: имбирь лучше не рекомендуется людям, у которых язва желудка и двенадцатиперстной кишки и больным желудочным рефлюксом.

Какао вместо кофе

Отличный вариант для тех, кому трудно отказаться от насыщенного и густого вкуса. Какао содержит минимум кофеина, примерно столько же находится в порции кофе без кофеина. Яркий, шоколадный вкус – не единственное достоинство какао. Высокое содержание микроэлементов, в частности, магния и кальция, калия и цинка оказывает благотворное воздействие на сердечнососудистую систему в целом. Особенно хорошо эти вещества укрепляют сердечную мышцу. Какао является кладезем флавоноидов. Они улучшают состояние кожи, а главное, нейтрализуют свободные радикалы, оберегая таким образом наши клетки от разрушения.