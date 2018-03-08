Цена на нефть марки Brent упала до $63,88 2 8.03.2018, 18:45

1,190

Рост добычи сланцевой нефти в США оказывает существенное влияние на мировые цены.

Цена нефти падает, отчет Министерства энергетики США не смог поддержать стоимость «черного золота», передает stock-maks.com.

На 18:26 по минскому времени., цена майских фьючерсов нефти Brent на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась до $63,88 за баррель.

Минэнерго США в среду, опубликовало отчет за неделю о запасах нефти, в котором рост составил 2,4 млн., баррелей до 423,5 млн., баррелей. Это оказалось меньше предыдущих данных, которые рынок получил накануне от Американского института нефти (API). Отчет предполагал увеличение запасов нефти до 2,4 млн., баррелей.

Тем не менее, даже такой относительный позитив не смог удержать цены нефти выше отметки 65$ за баррель, и уже сегодня к обеду нефть потеряла почти 1$.

Эксперты отмечают, что эра высоких нефтяных цен завершилась еще в 2017 году и сейчас, рынок адаптируется к новым реалиям.

Рост добычи сланцевой нефти в США оказывает существенное влияние на мировые цены, а вместе с падением спроса со стороны таких главных потребителей как США и Китай, вероятнее всего в этом году мы не увидим новых максимумов по данному активу.

О подобном сценарии сказал генеральный директор British Petroleum Роберт Уоррен Дадли, на энергетической конференции CERAWeek проходящей в Хьюстоне

«Похоже, что мы вошли в эпоху цен на нефть на уровне $50-$65 за баррель, что может продолжаться на протяжении нескольких лет»

Ситуация с ОПЕК+ также начинает взывать некоторые опасения. Видя, что нефтяные цены перестают реагировать на сдерживание картелем, некоторые страны активно обсуждают выход из соглашения. Если договоренности будут аннулированы, то на рынке нефти начнется серьезное падение, которое может обвалить текущую стоимость «черного золота» до уровня $20-$30 за баррель.

Не стоит также забывать, что технологически мир движется в сторону «чистой энергетики», и это в долгосрочной перспективе тоже будет оказывать давление на сырьевой рынок.