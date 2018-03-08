Женевский автосалон-2018: ностальгия и будущее автопрома 3 8.03.2018, 19:15

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В Женеве представили широкой публике новинки мирового автопрома.

6 марта состоялось открытие 88-го Женевского автосалона для журналистов. В четверг новинки мирового автопрома представили широкой публике, пишет rusjev.net.

Одним из трендов этого автосалона стали реминисценции — обращение ведущих компаний к своим наиболее удачным моделям прошлых лет, которое находит отражение в ретро-дизайне концепт-каров и серийных моделей.

Jeep показал свой новый внедорожник Renegade. Рядом выставлен Willis 1941 года, цвет и решетка радиатора которого подчеркивают преемственность дизайна модельного ряда компании.

Ford посвятил премьеру своей модели Mustang Bullitt 50-летию фильма «Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли. В этом полицейском боевике инспектор Буллит водит именно Mustang, дизайн которого и вдохновил создателей новинки Ford.

Швейцарская компания Micro Mobility Systems представила реплику знаменитой BMW Isetta — электромобиль-концепт Microlino, чья длина — 2,4 м — делает его королем городских парковок, а максимальная скорость 90 км/ч позволяет соперничать с бензиновыми малолитражками.

Но не одним винтажным дизайном поражает посетителей нынешнее мотор-шоу. Целый ряд новинок отражает важнейшие тенденции инженерной мысли и дизайна, которые будут определять развитие автопрома в ближайшие десятилетия.

Hyundai при создании электрического концепт-багги Kite в прямом смысле обращается к будущему мировой дизайнерской мысли: модель разработана в сотрудничестве с группой студентов туринского Европейского института дизайна (IED) будущими специалистами в области дизайна из Великобритании, Италии, Китая, Индии, Мексики и Южной Кореи.

Renault EZ-GO, мировая премьера которого состоялась в Женеве, — самый настоящий автомобиль будущего: он электрический и автономный — то есть обходится без водителя.

Салон EZ-GO больше напоминает интерьер комнаты для переговоров: диваны и паркетный пол.

Volkswagen также фантазирует на тему автономных транспортных средств и предлагает концепцию микроавтобуса для школьников. Модель, которая получила название Sedric School Bus, рассчитана на четырех пассажиров и предназначена для того, чтобы по вызову родителей доставлять детей от дома до школы и обратно.

Авиастроительная компания Airbas готова в недалеком будущем составить конкуренцию автомобилестроителям. На салоне в Женеве она совместно с дизайнерским ателье Italdesign представила концепт транспортного средства Pop Up, способного передвигаться как по дорогам, так и по воздуху: его кузов может быть установлен на автомобильное шасси или подвешен к квадрокоптеру.