Матчи с участием Азаренко и Саснович покажут в прямом эфире 8.03.2018, 19:30

Александра Саснович

Белорусские теннисисты сыграют на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе.

Телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире теннисные матчи с участием Виктории Азаренко и Александры Саснович на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе, передает «Еврорадио».

Александра Саснович сыграет против польки Магды Линнет — начало игры 8 марта в 23.00. В связи с этим матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» — «Динамо-Киев» покажут в прямом эфире, но на главной странице сайта Белтелерадиокомпании.

Виктория Азаренко будет играть 9 марта, примерное начало трансляции матча на «Беларусь 5» — 7.20. Белоруска поборется с британкой Хизер Уотсон.