Церемония инаугурации Земана завершилась скандалом 5 8.03.2018, 19:41

3,979

Милош Земан

В ходе инаугурационной речи президента Чехии зал покинули ряд политиков.

В четверг, 8 марта, в Праге состоялась церемония вступления Милоша Земана в должность президента Чехии на второй пятилетний срок. Об этом сообщает 112.ua cо ссылкой на Czech Radio.

Земан принес клятву в верности Чешской Республике, а затем выступил почти с получасовой инаугурационной речью, в ходе которой зал покинули ряд политиков, прежде всего, представители правых партий – "TOP 09" и "Гражданско-демократической партии".

По данным Czech Radio, в ходе своего выступления президент обвинил в необъективности общественное чешское телевидение, а также раскритиковал предпринимателя Зденека Бакалу и принадлежащие ему СМИ.

Глава государства обвинил Бакалу в крупных экономических преступлениях, назвал его "пятном" на теле страны. Он также заявил, что пока не будет поставлена точка в расследовании в отношении деятельности бизнесмена в компании OKD, нельзя будет сказать, что экономические преступления в Чехии ушли в прошлое.