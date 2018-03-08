«Да вы шутите?!»: Братья из Бреста родились 8 марта с разницей в два года 3 8.03.2018, 20:08

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Братья рассказали, как это, мужчинам делить свой главный в жизни праздник с дамами.

Сегодня Сергею Петручику из Бреста исполнилось 34 года, но он не единственный именинник в семье. День рождения и у его родного брата Владимира — ему 36. На вопрос: «Как так случилось, что оба сына появились на свет 8 марта?» у мамы и папы ответа не нашлось. Впрочем, ребята на нем и не настаивали. Росли и не смущались, что родились в Международный женский день. О том, как это, мужчинам делить свой главный в жизни праздник с дамами, они рассказали tut.by.

С Сергеем и Владимиром мы встречаемся в одном из брестских кафе. На календаре 7 марта, на часах — 19.00. Еще пять часов — и у них день рождения.

— Как, — интересуемся, — предпраздничный настрой?

— Скоро начнут звонить, с 8 марта поздравлять, — первым берет слово Владимир. — Завтра это будет — шутка дня. А вообще, настроение не очень: я с тренировки по дзюдо, поэтому устал.

— А я еще 15 минут как должен быть на работе, — Сергей кажется более веселым.

— В день рождения и Новый год мне всегда грустно, — делится мыслями Владимир. — Возможно, пугает новый жизненный рубеж. Вот когда кто-то другой именинник, я больше радуюсь, чем за себя.

— Так ведь и у вашего брата праздник.

— Так брат мой праздник и забрал, — на серьезном лице Владимира появляется улыбка. Он вспоминает день, когда родился Сергей. — Мне исполнилось два года, мы накрыли стол, позвали гостей, и тут папе сообщают: у вас еще один сын. И все — приглашенные ушли в роддом.

— А вы?

— Бабушка говорила, когда Сергея привезли домой, я, случалось, бил его по голове расческой, — иронизирует старший. — За что? Понятия не имею, видимо, мстил.

«Попросила у коллег в личном деле проверить его день рождения»

Владимир Петручик родился 8 марта 1982 года

Официантка ставит кофе, а братья рассказывают: Владимир работает на железной дороге, Сергей — в фирме, которая занимается полиграфией. Папа у них белорус, мама — казашка. Сразу поселились в городе Актау на берегу Каспийского моря. В конце 1990-х из-за кризиса семья переехала в Брест. Здесь братья и остались. За это время областной центр сильно изменился, но каждое поколение его жителей по-прежнему удивляется, когда узнает, что Петручики родились 8 марта, да еще и в один день.

— Вы шутите?! — а это реакция нашей официантки. — Вы ведь не близнецы.

— Не близнецы, — смеются молодые люди.

Да и внешне они не очень похожи: Сергей светлый, Владимир темный. И по характеру, говорят, тоже разные. Старший — вдумчивый и тихий, младший «всегда и за любой кипеш». От детских обид «это мой праздник», признаются, теперь уже ничего не осталось. Зато у каждого появилась своя Екатерина Петручик.

— Только у меня Вадимовна, — уточняет младший отчество супруги. — А у него Геннадьевна.

У Геннадьевны прийти на встречу не получилось, а вот Вадимовна с нами в кафе. Вспоминает и улыбается, как узнавала про именины мужа.

— Я устроилась на новую работу, — возвращается к тем событиям Катя. — В начале марта ребята стали шушукаться, собирать деньги девчонкам на подарки. И тут кто-то мне сказал: «А знаешь, у Сергея 8 марта день рождения?» «Серьезно?» — переспросила я, но не поверила и даже сходила в бухгалтерию, попросила у коллег посмотреть в личном деле. Зачем? Интересно! Позже, когда мы начали ближе общаться и эту тему развивать, он говорит: «А у меня еще и брат 8-го именинник». «Да ладно!» — посмеялась я. Но в паспорте Сергея еще до свадьбы дату рождения на всякий случай проверила.

Сергей Петручик родился 8 марта 1984 года

— Чувствую, и моя Катя в документы для этого заглядывала, — делится предположениями Владимир.

— Конечно, вы ведь у нас праздник забрали, — шутит Екатерина.

— Моя жена также говорит.

— Меня, кстати, мама хотела записать 7-м или 9-м марта, — подключается к разговору Сергей. — Но заведующий роддомом не разрешил. Он, как увидел в карточке дату рождения предыдущего ребенка, сказал: «Такого у нас еще не было», и не стал портить красивое совпадение.

— Злитесь на врача? — спрашиваю у Сергея.

— За что? — удивляется он. — Доктор так удачно меня от этого женского праздника отмазал.

«Когда девушки услышали, что я родился 8 марта, стали в этот день приносить мне цветы»

Международный женский день для братьев — это в первую очередь день рождения. На вопрос: «А когда же тогда дамский день?» Сергей, не задумываясь, выдает: «У наших жен — девятого!»

Сергей и его жена Екатерина

— На самом деле восьмого мы, как в Новый год, обмениваемся взаимными подарками, — вносит ясность относительно семейных традиций Катя. — Но основное внимание, конечно, мужьям. И обижаться тут не на что. Себе для праздника я могу выбрать любой день в году. Хоть все дни… ну, кроме этого.

Мама братьев Нина когда-то тоже так считала. В 2007-м ее не стало, а молодые люди до сих пор помнят «Муравейник», который она пекла им ко дню рождения. Каждый раз 7 марта она доставала муку, сгущенку, мясорубку, начинала месить и крутить — и получался торт 6−8 килограммов. Она прятала его в холодильник и без шуток предупреждала: «До завтра не трогать».

— Но мы все равно рисковали и по чуть-чуть воровали, — признается Сергей. — Главное тут было «не поймать леща».

— Это почему?

— Потому что мама — гандболистка, — улыбается Сергей. — Удар у нее был хороший.

А вот запросы на 8 марта у нее были скромными. «Два главных подарка, — любила повторять она, — я в этот день уже получила». Папу дата рождения сыновей тоже не смущала. Каждый год он поздравляет их одним из первых. Всего желает и обычно между строк добавляет: «Так, старшего набрал, теперь нужно младшему звонить», или наоборот.

— Особенно весело получать поздравления, когда находишься в общественном месте, — вспоминает о курьезах Владимир. — Помню, ехал как-то в маршрутке. Позвонила знакомая, всего наговорила, и я ей такой: «Взаимно». И тут водитель и пассажиры на меня — раз. Смотрят, пытаются понять, что это было. А я сижу и думаю: а что я такого сказал?

— А мне вообще женщины года три или четыре подряд тюльпаны дарили, — улыбается Сергей. — Я тогда работал диджеем в ресторане. Заведение было небольшое, с постоянными клиентами мы хорошо друг друга знали. И вот, когда девушки услышали, что я родился 8 марта, стали в этот день цветы мне приносить. За вечер букетиков десять стабильно набиралось. Я, конечно, понимал, что это по приколу, но все равно приятно.

Слово берет Владимир:

— Человек на работе услышал, что у меня завтра день рождения, говорит: «О, я сегодня как раз жене белье в подарок покупал. Знал бы, что у тебя тоже завтра праздник, и тебе бы комплектик прихватил».

Братья смеются — на такие шутки они давно реагируют спокойно. Обычно, говорят, все юмористы презенты обещают только на словах, а на деле лишь паспорт просят показать и сразу дату проверяют.

Ну, а пока до нужной даты еще часа четыре и день рождения у братьев не наступил, прошу их поздравить девушек и женщин с 8 Марта.

— Любви, здоровья, солнечного тепла, — перечисляет добрые пожелания Владимир.

— В истории так много войн из-за вас, — неожиданно добавляет Сергей и тут же исправляется. — Точнее ради вас. Ведь не было бы вас, не появилось бы и нас.