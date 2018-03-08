Назван континент, на котором наиболее выгодно добывать биткоины 8.03.2018, 20:30

Самым выгодным регионом в мире для майнинга биткоинов в плане энергозатрат является африканский континент.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Elite Fixtures, передает 24news.com.

Отмечается, что цены на электроэнергию на планете варьируются в зависимости от ряда факторов, включая государственные субсидии и доступность природных ресурсов. Они же оказывают влияние на себестоимость работы энергоемкого оборудования, предназначенного для майнинга криптовалюты.

По словам экспертов, наименее рентабельным данный процесс оказался в Океании. В этой части света добыча 1 BTC обойдется в 12203 доллара. Далее следуют Южная Америка – 7150 долларов, Европа – 6695 долларов, Азия – 6378 долларов, Средний Восток – 6249 долларов, Северная Америка – 5456 долларов и Африка – 4626 долларов.

При этом средняя стоимость майнинга одной монеты в мире достигает 7295 долларов.

Ранее стало известно, что дороже всего добывать биткоины в Южной Корее – 26170 долларов за 1 BTC, а наиболее выгодно – в Венесуэле, где показатель равен 531 доллару.