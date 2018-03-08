«С такими «креативщиками» в Совете скоро вернемся к полной ликвидации интернета» 3 8.03.2018, 20:42

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Как пользователи отреагировали на создание «Совета по развитию цифровой экономики».

«Совет по развитию цифровой экономики» был создан постановлением Совмина от 28 февраля. Его возглавили премьер-министр Андрей Кобяков и его первый зам Василий Матюшевский. Членами совета также стали помощник правителя по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, начальник Оперативно-аналитического центра при диктаторе Андрей Павлюченко, председатель совета директоров компании «ЭПАМ Системз» Аркадий Добкин, адвокат Денис Алейников, бизнесмен Дмитрий Гурский, директор компании «Лайт Вел Организейшн» Олег Кондратенко, руководитель «Майкрософт Софтвер Бел» Антон Мякишев и другие.

В комментариях читатели Charter97.org попытались объяснить решение врагов интернета создать «Совет по развитию цифровой экономики».

«Разве мертвому припарки помогут?»

«Теперь экономика, кроме цифр, ничего производить не будет».

«Что-то так и непонятно, какие функции входят в эту новую организацию! И что это такое - цифровая экономика! Такое впечатление, что организована она для того, чтобы создать дополнительные зарплаты ее участникам! Ещё одно новшество для растранжиривания бюджета! А ещё для того, чтобы осуществлять тотальный контроль за интернетом! Скоро мы станем абсолютно во всём подконтрольны одному главному «контролеру» страны! А это уже, простите, - ну, ни в какие рамки! Жаль, что далеко еще не все осознали, какое безнравственное отношение в нашей стране к личному пространству каждого человека. Как бы людям не пришлось плакать от бессилия!»

«У нас и так экономика ниже плинтуса, будет ещё хуже».

«С такими клоунами в Совете скоро вернемся к диалапу в лучшем случае, а скорее всего к полной ликвидации интернета в хрустальной банке а-ля Норс Корея».

«Пациент уже в таком состоянии, что его от смерти уже не спасти. У тех «креативщиков» уже лучина прогорела дотла и лапти на пятках до дыр истлели, а они все выдумывают себе каждый день новые «советы», новые должности и, соответственно, все новые оклады».

«Нашли двоих самых умных? Почитайте их биографии и посмотрите журналы их успеваемости».

«Создали «Совет по развитию цифровой экономики»... Маразм крепчает. У Леонида Ильича было и то креативнее: «Экономика должна быть экономнее!» Ну, а здесь не надо словесного поноса в отчетах (дадим стране угля, хоть мелкого, но до фига..), сразу циферки ответят: «Вчера было 1;0, а сегодня 0;1».

«Цифра от средневекового-латинского "cifra" от араб. صفر (ṣifr) «пустой, нуль») — система знаков для записи конкретных значений чисел. Может отражать характеристики и показатели реальной экономики, не более того. Экономика не может быть также квантовой, инфракрасной и мажорной. Очередной способ ничего не делать и распиливать деньги».

«Пипец цифровой экономике. Эта компашка любое дело завалит».

«Что пнем по лбу, что лбом по пню, только голове и больно, а этих, пней, в какие должности не маскируй пень пнем останется и результат работы, только — головная боль, кто живет в Беларуси, тот в цирке не смеется. Министром спорта стал личный охранник диктатора, артиллерист по образованию!?! Ну, как тут не обхохотаться?».

«Низкий уровень совета будет создавать политику о развитии высокого уровня цифровой экономики. Когда даже думающий человек впервые выполняет неизвестную ему работу, то работа идет очень медленно и все время через ошибки и может завершится ничем. А когда не думающие люди берутся за неизвестную им работу, то происходит только ущерб за ущербом, пока деньги не кончатся».

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Отметим, на Западе все чаще стали звучать призывы к введнию санкций против белорусских чиновников и лукашенковского Парка высоких технологий в связи с блокировкой независимого сайта «Хартия-97».