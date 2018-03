Что посмотреть на выходных: 10 сериалов о сильных женщинах 8.03.2018, 20:59

Отличные сериалы о незаурядных, сильных и упрямых женщинах.

Citydog.by составил топ-10 сериало о сильных женщинах.

«БЛЕСК»

2017 год, 10 эпизодов, продлен на второй сезон

Когда молодая актриса ищет серьезных ролей, это само по себе может служить хорошей завязкой истории. В «Блеске» этот ход получает неожиданное развитие. Отчаявшаяся актриса Рут приходит на кастинг для незначительной роли в кино про женщин-рестлеров. И находит серьезное увлечение, работу и настоящих подруг.

Действие «Блеска» развивается во время становления женского рестлинга в 1980-х. Как любая враждебная для женщин индустрия, рестлинг предлагает девушкам только стереотипные роли. Но героини «Блеска» не согласны с таким положением вещей. Вместо сексистских штучек они готовы дать всем вокруг «настоящие сюжеты», как говорит их продюсер. Netflix сделал очень неплохое и смешное шоу про специфическую профессию. Кто сказал, что рестлинг – не женское дело?

«ВРАЖДА. БЕТТ И ДЖОАН»

2017 год, 8 эпизодов, продлен на второй сезон

В этом сериале сразу две сильные женщины – и они соперничают друг с другом. Костюмированная драма с элементами documentary рассказывает о конфликте двух звезд Голливуда 1960-х, который затянулся на много лет. Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис (обе в списке величайших актрис) столкнулись на съемках фильма «Что случилось с Бэби Джейн» и невзлюбили одна другую. Кроме личной неприязни женщины сталкиваются с дискриминацией студий, ведь им обеим за пятьдесят на момент съемок.

Главные роли исполнили великолепные Джессика Лэнг (Кроуфорд) и Сьюзен Сарандон (Бетт). Голливудская вражда в их исполнении смотрится очень убедительно. Отметим также стильного Стенли Туччи в роли знаменитого продюсера Джека Уорнера. И наконец, режиссером «Вражды» стал Райан Мерфи, автор «Американской истории ужасов».

«НАЧАЛЬНИЦА»

2017 год, 13 эпизодов

«Ну, попробуй, недооцени меня!» – повторим вслед за героиней Бритт Робертсон. Не делайте этой ошибки с «Начальницей», это классный сериал с харизматичной героиней, отличным юмором и в меру драматичным сюжетом (ровно настолько, чтобы сопереживать героине).

София – отвязная девушка, подсаженная на винтажные шмотки. И она прекрасно разбирается в них – настолько, что создает бизнес-модель поиска и продажи таких вещей на eBay, а после и свой собственный сайт. Сериал вдохновлен историей Софии Аморузо, которая основала бренд Nasty Gal и написала об этом книгу #Girlboss. Продюсером «Начальницы» стала великолепная Шарлиз Терон.

«БЕССТРАШНАЯ»

2017 год, 6 эпизодов

Отличный британский сериал, бьющий по нервам своей реалистичностью. Эмма Бэнвил заслужила себе репутацию упрямой, несговорчивой, бесстрашной женщины, что при ее профессии очень важно – она адвокат. Однажды Эмма берется за дело об убийстве молодой девушки. Проблема в том, что убийца уже осужден и четырнадцать лет сидит в тюрьме. Эмма должна доказать его невиновость.

Нетривиальная героиня «Бесстрашной» вряд ли понравится всем сразу, но так и должно быть. Здесь, как и в реальной жизни, сложно бороться с несправедливостью и ожидать, что тебе будут петь дифирамбы. Но яркая Хелен МакКрори за главную роль в «Бесстрашной» их заслужила точно.

«ЧТО ЗНАЕТ ОЛИВИЯ»

2014 год, 4 эпизода, завершен

История взрослой женщины, которая не понимает мир и ожидает смерти собаки, чтобы самой застрелиться. Сериал охватывает двадцать пять лет жизни бывшей учительницы Оливии Киттеридж. Она прожила свою жизнь с милым мужем-аптекарем в штате Мэн, вырастила сына, совершила свои собственные ошибки...

Сериал касается сложных тем взросления и старости, и авторы явно рискнули рейтингами, говоря об этом всерьез. Роль Оливии досталась Фрэнсис Макдорманд (которая на днях получила «Оскар» за «Три билборда») – и она справилась с ней прекрасно. В одном из эпизодов вместе с Фрэнсис блеснул Билл Мюррей. Добавим, что сериал поставлен по книге «Оливия Киттеридж», а ее автор Элизабет Страут получила за нее Пулитцеровскую премию.

«ДЖЕССИКА ДЖОНС»

2015 год, 13 эпизодов, продлен на второй сезон (выход 8 марта)

Довольно жестокая драма, исследующая последствия насилия и психологической травмы. Позвольте, но мы же вроде про комикс говорим?! Верно, и этот сериал серьезно ломает устоявшийся стереотип про женщин-супергероев, да и женщин в комиксах в целом. Кстати, шоураннер Мелисса Розенберг обещала, что второй сезон полностью снимут женщины.

Перед нами Джессика Джонс, частный детектив со сверхспособностями, вынужденная зарабатывать на хлеб дешевой слежкой за неверными мужьями. Однажды она столкнулась с опасным социопатом, который умеет управлять людьми, и проиграла. История Джессики начинается с падения, как это водится. Реалистичная драма, где женщина должна выживать в жестоком мире. И немножко надежды для всех нас – это ведь все-таки комикс-вселенная.

«УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС МЭЙЗЕЛ»

2017 год, 8 эпизодов, продлен на второй сезон

Пилот этого сериала Amazon получил необычно высокие зрительские 4,9 из 5. Что довольно удивительно, учитывая кажущуюся легкость «Миссис Мэйзел», – такие «штучки» обычно недооценивают. Но история веселой домохозяйки, которая бросила обеспеченного мужа из нью-йоркского Вест-сайда, полюбилась практически всем. Муж пытался быть стендапером, но воровал шутки плюс спал с секретаршей – поэтому Мириам Мэйзел «украла» у него хобби и сама стала знаменитой стендап-актрисой.

Если вы думаете, что все было непринужденно и легко, то вовсе нет. На дворе 1958 год, мужской шовинизм цветет махровым цветом, еврейская родня против увлечения Мириам, а сколь-нибудь откровенные шутки вообще дурной тон. Но у миссис Мэйзел все получится, и наблюдать за этим приятно. Крутая роль Рэйчел Броснахен, бесспорно!

«ХОРОШАЯ БОРЬБА»

2017 год, 10 эпизодов, продлен на второй сезон (стартовал 4 марта)

«Хорошая драка» – спин-офф популярной семейной и юридической драмы «Хорошая жена». В «Борьбе» тоже есть сильная драма. Уже в завязке сериала главная героиня Дайан Локхарт теряет успешную карьеру и домик во Франции. Ее протеже и крестница Майя – репутацию и деньги. Чтобы вернуться в профессию, им обеим придется хорошо постараться. В главных ролях эффектная Кристин Барански и Роуз Лесли (You know nothing, Jon Snow).

По жанру «Борьба» – еще и юридический процедурал, поэтому обязательны эффектные интеллектуальные схватки, в которых участвуют героини. Но еще больше это сериал про современную Америку, где женщинам все еще нужно доказывать свою состоятельность и противостоять давлению англосаксонского консервативного общества. К слову, для пилота специально досняли эпизод с инаугурацией Трампа.

«ДЕВОЧКИ»

2012 год, 6 сезонов, 62 эпизода

Если и будет натяжкой назвать «Девочек» культовым сериалом – то совсем небольшой. История про четырех нью-йоркских подруг – это в каком-то роде «Секс в большом городе» для двадцати-с-небольшим-летних. Впрочем, и без подобного сравнения «Девочки» самодостаточны и прекрасны.

Итак, Ханна, Джесса, Марни и Шошанна живут в Нью-Йорке и пытаются взрослеть и влюбляться. Это получается очень жизненно, порой неловко и неуклюже и часто очень смешно. Сериал придумала и сняла Лина Данэм, известная режиссер, сценарист, актриса, феминистка. Лучше нее про «Девочек» никто не скажет: «Я очень надеюсь, что наш сериал помог женщинам перебороть стыд – за свои эмоции, порой противоречивые, за свою интимную жизнь».

А еще сериал «Девочки» запустил карьеру Адама Драйвера задолго до того, как ему предложили роль истерика с красным световым мечом.

«Z. НАЧАЛО ВСЕГО»

2015 год, 10 эпизодов

Знаменитая Кристина Риччи в роли легендарной Зельды Сэйр, в замужестве Фицджеральд. Кстати, она же в роли исполнительного продюсера сериала. Это драматичная история писательницы, художницы, femme fatale и музы автора «Великого Гэтсби». История, которая закончилась не слишком хорошо.

Но здесь и сейчас Зельда прекрасна. Ее роман с Фрэнсисом Скоттом только начинается, впереди ждут слава и успех. Сериал захватывает чудесную «эпоху джаза», американские 1920-е. Кажется, что счастье будет длиться вечно и Зельда навсегда останется звездой. Красивая атмосферная драма про судьбу незаурядной женщины, которая стояла за спиной великого писателя. Впрочем, уточнение «за спиной» тут даже лишнее.

...И ЕЩЕ ПЯТЬ КЛАССНЫХ СЕРИАЛОВ О ЖЕНЩИНАХ

«ОРАНЖЕВЫЙ – ХИТ СЕЗОНА»

Комедийная драма про несправедливо осужденную Пайпер и ее выживание в женской тюрьме.

«КОРОНА»

Байопик, костюмированная драма, историческое кино. В высшей степени классный сериал про жизнь и правление Елизаветы II.

«ВИКТОРИЯ»

Еще одна биография британской королевы – на этот раз блистательной Виктории, чье имя послужило названием целой эпохе.

«РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»

Тоталитарная антиутопия, в которой роль женщины сводится к рождению детей для избранных. Сильное эмоциональное высказывание на серьезную тему.

«НЕСГИБАЕМАЯ КИММИ ШМИДТ»

Комедия о сильной духом и искренней девчонке, которая после десятка лет жизни в сумасшедшей секте покоряет Нью-Йорк.