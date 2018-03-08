Шотландию назвали самой красивой страной в мире 2 8.03.2018, 21:40

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Один из популярных туристических порталов Rough Guides определял самую красивую страну в мире.

Первое место досталось Шотландии за ее дикие пляжи, озера и замки, передает experttur.com. Смотрите сами…

Второе место в рейтинге присудили Канаде. Новая Зеландия замыкает тройку. На четвертой позиции — Италия, на пятой — Южно-Африканская Республика. В топ-10 в порядке убывания также вошли Индонезия, Англия, Исландия, США и Уэльс.

И поскольку Шотландия победила в рейтинге, мы приведем семь причин, по которым туристы должны отправиться на север.

1. Эдинбург

Эдинбург идеально подходит для проведения уик-энда. Стоит посетить Королевскую Милю, Эдинбургский замок и Royal Yacht Britannia.

Эдинбург полон жизни во время своих многочисленных фестивалей, и нужно следить за их ключевыми датами, перед тем как планировать путешествие.

2. Остров Эгг

Если уж довелось добраться до Шотландии, то необходимо побывать и на острове Эгг. Расположенный в 10 милях от западного побережья, он считается одним из самых красивых островов страны.

3. Нагорье

Шотландское нагорье — нечто незабываемое. Это потрясающий горный регион, охватывающий северо-западную Шотландию. Лох-Несс и его неуловимое чудовище находятся в самом его центре, с видом на руины средневекового замка Уркхарт.

4. Лох-Несс

Любители тайн не забывают и про озеро Лох-Несс. Оно широко известно в мире благодаря легенде о Лох-Несском чудовище. Существуют многочисленные коммерческие маршруты по озеру для туристов, желающих насладиться живописной природой и, возможно, увидеть мифического монстра.

5. Бен-Невис

Бен-Невис — это наивысшая точка Британских островов. Местные жители называют гору сокращенно — Бен. Название произошло от шотландского «Beinn Nibheis». «Beinn» в переводе с кельтского означает «гора», а слово «Nibheis» чаще всего переводится как «злая», «злобная».

6. Калгари Бэй

Калгари Бэй считается одним из лучших пляжей Шотландии. Бирюзовая вода настолько прозрачна в солнечный день, что кажется, как будто вокруг — Карибское море.

7. Глазго

Еще один город, который стоит посетить в Шотландии, — это Глазго. Он считается крупнейшим городом страны и четвертым по численности населения в Великобритании.