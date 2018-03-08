Президент Сербии выразил готовность к диалогу по Косово
- 8.03.2018, 21:15
Александр Вучич выразил готовность обсуждать «все возможные пути решения вопроса».
Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности к диалогу относительно урегулирования проблемы Косово, передает zn.ua.
"Если мы признаем Косово, то албанцы получат все. Я спрашиваю, а что получат сербы?", - заявил Вучич в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в четверг, 8 марта.
Президент Сербии выразил готовность обсуждать "все возможные пути решения вопроса", выразив обеспокоенность, как это будет воспринято сербским обществом.
Вучич заявил, что урегулирование проблемы Косово будет демонстрацией "заботы о будущем нации".