Президент Сербии выразил готовность к диалогу по Косово 8.03.2018, 21:15

Александр Вучич

Александр Вучич выразил готовность обсуждать «все возможные пути решения вопроса».

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности к диалогу относительно урегулирования проблемы Косово, передает zn.ua.

"Если мы признаем Косово, то албанцы получат все. Я спрашиваю, а что получат сербы?", - заявил Вучич в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в четверг, 8 марта.

Президент Сербии выразил готовность обсуждать "все возможные пути решения вопроса", выразив обеспокоенность, как это будет воспринято сербским обществом.

Вучич заявил, что урегулирование проблемы Косово будет демонстрацией "заботы о будущем нации".