В каком состоянии БАТЭ и Брест подходят к Суперкубку 1 8.03.2018, 21:30

В субботу брестское «Динамо» и БАТЭ разыграют первый трофей сезона – Суперкубок.

Накануне статусного матча «Трибуна» рассказывает о том, как перезимовали команды.

Что изменилось с приходом новых главных тренеров

«Динамо». Едва приехав в Брест, чех Радослав Латал обозначил принципы построения игры, которые собирается прививать команде. Тренер заверил, что «Динамо» будет действовать агрессивно и будет ориентировано на атаку. Также важна дисциплина, порядок и концентрация. Чех признавался, что не любит проигрывать, а еще – когда игроки ходят пешком по полю. По его философии, строгая дисциплина – основа любого успеха.

На сборах «Динамо» играло в открытый атакующий футбол. Старалось действовать первым номером, прессинговать и оказывать на соперника давление, особенно в дебютах матчей. Часто это приносило плоды – брестчане забивали на первых минутах.

Как и Владимир Журавель, Латал использует схему 4-2-3-1. Однако на первом и втором сборах «Динамо» периодически перестраивалось на игру с тремя центральными защитниками. Так было во втором тайме против «Ваккера» (победа) и «Гонведа» (поражение), а также в поединке против «Викингура» (крупная победа). Правда, на заключительном сборе чех использовал только привычную для Бреста расстановку.

БАТЭ. Базовая формация чемпионов при Олеге Дулубе трансформировалась из 4-2-3-1 в 4-3-3. Расстановка с тремя форвардами не нова для борисовчан. Бывший главный Александр Ермакович применял ее, но не очень часто. Что интересно, новый тренерский штаб отказался от модной схемы с тремя центральными защитниками, которую Ермакович пытался привить в начале прошлого сезона. Ни 3-5-2, ни 3-4-3 БАТЭ не играл.

При Дулубе борисовчане стремятся играть в атакующий футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Этот аспект очень важен для тренера. От игроков наставник требует максимально ускорить движение мяча со своей половины поля на чужую. Это достигается как за счет средних и коротких передач (предпочтительно), так и за счет длинных.

Ну и главная метаморфоза – позиция на поле Станислава Драгуна. В прошлом сезоне полузащитник действовал в опорной зоне и часто получал мяч на одной линии с центральными защитниками. Дулуб «поднял» хавбека по оси. Опорника теперь играет или Симович, или Яблонский, а Драгун располагается выше. Это решение сделало полузащитника более ориентированным в атаку. Драгун создает моменты для партнеров и забивает сам. За предсезонку он отличился пять раз – лучший результат в команде. Кроме того в активе хавбека два голевых паса.

Главные изменения в составе

«Динамо». Единственная существенная потеря – отъезд лучшего игрока прошлого сезона Леандро Торреса. Причем, из Бреста аргентинец сбежал, имея на руках действующий контракт. Полузащитник просто не явился на тренировочный сбор и через пару дней подписал соглашение с «Атлетико Сан-Луис» из второго мексиканского дивизиона. Торрес говорил, что поступил так из-за семьи, которая была несчастна в Беларуси.

В остальном трансферный фон в Бресте позитивный. Никуда не ушел плеймейкер Артем Милевский. Впрочем, особого спроса на полузащитника не было. Им интересовался только болгарский «Лудогорец». Украинец решил не дергаться и продолжить карьеру в «Динамо». Тем более, по словам агента игрока, под Милевского специально подогнали клубную тактику, и футболист теперь руководит игрой команды и придумывает комбинации.

Сменил Гродно на Брест талантливый Павел Савицкий. Какое-то время вингеру понадобилось на адаптацию к новой команде и он не был так ярок, как в «Немане». Возможно, сказывалась история с компенсацией, которую за него требовал бывший клуб. Однако ближе к концу предсезонки Павел освоился и стал действовать здорово. Отличился тремя голами в матчах против «Молде», «Гонведа» и «Викингура».

Еще одним громким трансфером «бело-синих» стал приход вратаря Александра Гутора. Теперь на одно место в рамке претендуют четыре голкипера. В распоряжении Латала молодые Павел Павлюченко, здорово раскрывшийся в прошлом сезоне, и Артем Денисенко, а также опытный Константин Руденок. Тренер отмечал, что пока не определился с первым номером, однако оба заключительных матча на третьем сборе без замен провел Гутор.

БАТЭ. Виталий Родионов завершил карьеру, а Денис Поляков уехал в чемпионат Кипра. Пожалуй, это наиболее значимые потери чемпионов. Да, уходы Валериане Гвилии и Александра Володько вышли резонансными, но в прошлом сезоне полузащитники не были основными.

Родионов, отыгравший в БАТЭ 12 сезонов, наколотил кучу голов и принес Борисову последнее «золото». Поляков уезжал одним из самых надежных футболистов чемпионата. В среднем за поединок он выигрывал 8 из 12 единоборств.

Остальных лидеров БАТЭ удалось сохранить, хотя посягательства на черногорца Мирко Иванича и серба Неманью Милуновича были. Обоими футболистами интересовались клубы из топ-чемпионатов и «Црвена Звезда». Сербский гранд даже предлагал за Иванича 1,7 миллиона евро, но такая цена не устроила Анатолия Капского. За зиму сербов в Борисове только прибавилось. Пришли защитники Александар Филипович и Никола Васильевич и полузащитник Слободан Симович.

Как прошло межсезонье

«Динамо». Брестчане единственные в чемпионате, кто провел все предсезонные сборы за границей. У себя дома команда потренировалась всего пару дней в январе до отъезда в Турцию. Второй сбор также был в Турции, а на десерт – Испания.

Зимой«Динамо» провело 10 матчей, из которых 5 выиграло (три с сухим счетом) и столько же проиграло. Ничьих не было. Самым неудачным выдался последний сбор на Марбелье. Команда победила исландский «Хабнарфьордур» (2:0) и проиграла «Русенборгу» (1:3) с «Молде» (1:4).

БАТЭ. Втягивающий сбор чемпионы провели в Беларуси. Дебютная игра с «Белшиной» состоялась 20 января. И как вспоминали поигравшие в БАТЭ футболисты, так рано в Беларуси они не играли.

Всего за межсезонье БАТЭ провел 11 матчей. Результаты отличные: 9 побед, 1 ничья и 1 поражение от тульского «Арсенала». Забито 25 мячей, пропущено 11. С результативностью проблем нет, с обороной не все в порядке. Четыре матча борисовские вратари провели на ноль. В остальных семи в среднем было пропущено по полтора гола.

Проблемы, на которые стоит обратить внимание

«Динамо». В нападении Латал делает ставку на австрийца Сандро Готала, который действовал на острие почти во всех матчах. Правда, за зиму легионер ни разу не отличился, хотя имел достаточно моментов. Пока форварду не хватает должного взаимопонимания с партнерами. Сказалась и травма бедра, полученная в ходе второго сбора. Сандро не тренировался 6 дней, выпал из графика и потом «догонял» партнеров. Тем не менее, в последней игре с исландцами Готал отдал два голевых паса, причем на пасовал в ситуации, когда мог забивать сам. Нападающий надеется, что его прорвет в ближайшее время.

Куда больше вопросов по обороне. В 10 матчах брестчане пропустили 14 мячей – в среднем это больше гола за игру. А на последнем сборе «Динамо» пропустило 7 мячей в трех матчах. В ходе подготовки игроки задней линии допускали много ошибок и обрезок. Например, центральный защитник Яннис Каргас грубо напортачил в игре с «Черноморцем», а левый оборонца Андрей Залесский систематически привозил опасность во встрече с «Гонведом». Тем не менее, Каргас произвел хорошее впечатление на чешского тренера и, скорее всего, выйдет в субботу в старте.

БАТЭ. У Дулуба проблема посерьезнее. Тренер не может рассчитывать на Михаила Гордейчука и Алексея Риоса, пропустивших всю предсезонку из-за травм. Лучший футболист Беларуси прошлого года за зиму сыграл всего 30 минут (против чешского «Фастава»), а правый защитник не играл вовсе.

Во время последнего сбора Гордейчук проходил реабилитацию в Германии, а Риос работал в Турции, но по индивидуальной программе. Ожидается, что в общей группе борисовские лидеры начнут работать совсем скоро.

Ориентировочные составы на Суперкубок

«Динамо».

Павел Нехайчик получил небольшое повреждение и не играл в заключительном матче предсезонки против «Хабнарфьордура». О серьезной травме не сообщалось, но если тренерский штаб решит поберечь вингера, на фланге может сыграть Джоэль Фамейе. Вариативность есть и в центре обороны. Выйти на поле может и Алексей Гаврилович. В каждом из трех матчей в Испании в центре обороны Латал использовал разное сочетание защитников.

БАТЭ.

Иванич может заменить Багу в центре поля. Тогда Скавыш займет правую бровку, а Сигневич – привычное место на острие.