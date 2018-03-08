Финская девочка отправила президенту сложный вопрос - и получила ответ 3 8.03.2018, 22:15

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Ливия Мёллер

Ответа на заковыристый вопрос не смогли дать родители и учителя.

В прошлом декабре 10-летняя Ливия Мёллер из города Котка смотрела по телевизору торжественный прием у президента в честь столетия Финляндии. И тут она внезапно озадачилась следующим вопросом: а кто решает, кого приглашать на прием?

Сначала Ливия спросила у своей мамы, но та не смогла дать ответ. Учительница тоже не была уверена, кто принимает такое решение, так что школьница решила задать вопрос напрямую президенту Саули Ниинистё, напечатав письмо на компьютере и отправив его обычной почтой, пишет yle.fi.

Ответ президента украшает фотография пса Саули Ниинистё и Йенни Хаукио по кличке Ленну

Фото: Viivi Lassy

Прошло время, и Ливия успела забыть о своем письме. Семья была уверена, что ответа так и не последует. Но неожиданно в конце февраля в почтовом ящике появился конверт, на котором красовался финский герб, а адрес и имя получателя были выведены каллиграфическим почерком.

Дрожащими руками конверт был раскрыт, и внутри него удивленные Мёллеры обнаружили лист гербовой бумаги с ответом президента на шведском языке. Выбор языка был обусловлен тем, что изначально Ливия написала письмо на своем родном языке – шведском. Правый нижний угол украшала фотография президентского пса Ленну.

В ответном письме глава государства объяснил девочке, что прием устраивает он совместно со своей супругой, и они же решают, кого позвать на торжество. Он также пояснил, что по традиции на прием приглашают ветеранов войны и депутатов парламента, которые представляют народ Финляндии.

Фото: Viivi Lassy

В конце письма Ниинистё пожелал Ливии успешного года и поставил свою подпись. В канцелярии президента заверили, что если в письме стоит личная подпись президента, это значит, что он ответил на обращение девочки лично. Ежегодно первому лицу страны поступает от четырех до пяти тысяч писем, в основном по электронной почте, и ответить на каждое лично президент просто не в состоянии.

Ливия была несказанно обрадована письмом от самого президента. Она показала его всем одноклассникам, а потом повесила на стену своей комнаты в белой рамке.