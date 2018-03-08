Жительница Ивенца: Мне отказали в пенсии по закону, которого не существовало 2 8.03.2018, 22:30

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Ирина Лотыш

Фото belsat.eu

У женщины 29 лет общего трудового стажа и никакой пенсии.

С 2015 года действует новый порядок начисления трудовых пенсий. Изменения в закон о пенсионном обеспечении внес президентский указ от 8 декабря 2014-го.

Сегодня для получения трудовой пенсии нужно иметь 15 лет «страхового» стажа. Ежегодно он увеличивается еще на 6 месяцев, чтобы со временем достичь 20 лет. Кроме того, части трудового стажа лишились несколько категорий граждан: бывшие студенты и военнослужащие срочной службы, женщины в отпуске по уходу за детьми и люди, ухаживающие за больными и инвалидами. По этой причине тысячи граждан попали в так называемую «пенсионную ловушку», когда для трудовой пенсии им не хватает стажа.

Об этом в программе «Белсата» рассуждает жительница Ивенца Ирина Лотыш. Ей 57 лет, у нее 29 лет общего трудового стажа и никакой пенсии. Годы ухода за отцом – инвалидом I группы – в этот стаж не учли, а социальная пенсия по возрасту для женщины насчитывается только с 60 лет.

«Эти указы – они отменили то пенсионное законодательство, которое было при моей жизни. Мне отказали в пенсии по закону, которого вообще не существовало. Которого я не могла и уже не могу иполнить по своему возрасту».

Сейчас Ирина Лотыш судится с властями за право получать заслуженную пенсию. По её словам, попытка бороться с властями привела к тому, что её пытались принудительно отправить в психиатрическую больницу в Новинки. Однако женщина собирается и дальше бороться за свои права.

Вторая героиня – Марина Яску из агрогородка Слобода Смолевичского района. Она вырастила четверых своих детей, жила в деревне, держала большое хозяйство. Но ни годы студенчества, ни уход за детьми в трудовой стаж не учтены, и в итоге – на трудовую пенсию женщина за свою жизнь не заработала. Сейчас Марина считается трудоустроенной – мамой детского дома семейного типа. Однако каждый год трудовой стаж в стране увеличивается, и женщина не знает, сможет ли его «догнать», чтобы иметь право на трудовую пенсию.