Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном 6 9.03.2018, 7:33

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Правитель КНДР пообещал не проводить ракетных испытаний в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп готов встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон сегодня в Белом доме, сообщает CNN.

Он подтвердил, что лидер КНДР взял на себя обязательство по "денуклеаризации" и приостановке ядерных и ракетных испытаний.

"Я передал ему (Трампу, - ред.), что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он привержен денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - цитирует советника по национальной безопасности Южной Кореи Reuters.

Информацию о возможной встрече подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 марта 2018 г.

"Он (Трамп, - ред.) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранятся", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп 9 марта сообщил в Twitter о подготовке встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава Белого дома отметил, что лидер КНДР во время недавних переговоров с представителями Южной Кореи говорил "о денуклеаризации, а не просто о заморозке ядерных испытаний". Ким Чен Ын якобы пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом.

"Большой прогресс, но санкции останутся в силе, пока не будет достигнуто соглашение. Планируется встреча!", – написал президент США.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.