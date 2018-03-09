Саснович вырвала победу в драматичном поединке на турнире в Индиан-Уэллсе 3 9.03.2018, 7:41

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белоруска обыграла польскую теннисистку.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов, сообщает tut.by.

В первом раунде основной сетки 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA) обыграла 26-летнюю польку Магду Линетт (№ 61) — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Напряженный трехсетовый поединок, проходивший в 30-градусную жару, продолжался 2 часа 55 минут.

Все три сета получились напряженными, причем два из них завершились лишь на тай-брейке. А в решающем сете белоруска, находившаяся на грани поражения, при счете 2:5 сумела отыграть три гейма кряду (5:5). Затем, позволив сопернице снова выйти вперед, Саснович совершила еще один камбэк, вырвав победу на тай-брейке. Причем по ходу тай-брейка Александра также уступала (0:2).

Саснович — Линетт — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Эйсы 10−9.

Двойные ошибки 8−5.

Попадание первой подачи 61%-52%.

Выигрыш первой подачи 73%-70%.

Выигрыш второй подачи 38%-55%.

Реализация брейк-пойнтов 50%-50%.

Очки, выигранные на своей подаче 60%-63%.

Во 2-м круге соперницей Александры Саснович станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд. Прежде они встречались 5 раз, трижды побеждала эстонка, дважды сильнее была белоруска.

Ранее первый раунд турнира в Индиан-Уэллсе успешно преодолела белорусская 19-летняя теннисистка Арина Соболенко (№ 63), которая взяла верх над 31-летней представительницей США Варварой Лепченко (№ 66) — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Во втором раунде Арина Соболенко сыграет против 18-й ракетки мира 32-летней россиянки Светланы Кузнецовой, которая начинает выступления сразу со второго круга.

С основной сетки одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе начнет выступление и пропустившая 8 месяцев из-за судебной тяжбы с американским отцом своего ребенка 28-летняя белоруска Виктория Азаренко (№ 204). Она сыграет с британкой Хизер Уотсон (№ 70), которую одолела на Уимблдонском турнире.

Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131) накануне выбыла во 2-м раунде квалификации.

Кроме того, в парном разряде выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В матче 1/16 финала они сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).

Из других матчей стартового раунда отметим ранний вылет россиянки Марии Шараповой (№ 41), которая в первом круге за 1 час 35 минут уступила представительнице Японии Наоми Осаке — 4:6, 4:6.