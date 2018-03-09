В Испании на акцию за права женщин вышли пять миллионов человек 9.03.2018, 7:46

Испанские профсоюзы провели общенациональную забастовку.

В Испании более 5 миллионов рабочих приняли участие в первой общенациональной феминистской забастовке.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на данные профсоюзов.

Акция, проводимая в рамках Международного женского дня, призвана была обратить внимание на проблемы дискриминации по признаку пола, семейного насилия и разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Фото: facebook.com/andrew.burgin

Испанские профсоюзы назвали эту акцию "беспрецедентной забастовкой в профсоюзном движении нашей страны".

Акцию поддержали некоторые из наиболее известных женщин-политиков Испании, включая мэра Мадрида Мануэлу Кармену и мэра Барселоны Аду Колау.

Под лозунгом "Если мы остановимся, мир остановится" протестующие собрались в Мадриде, Барселоне, Бильбао, Севильи и Памплоне.

Демонстранты в Каталонии заблокировали железнодорожное сообщение и препятствовали движению в центре Барселоны. В других местах студенты и демонстранты пикетировали университеты.

Министр здравоохранения Испании Долорес Монтсеррат описала действия забастовщиков как "социальную революцию для мужчин и женщин".

В прошлом году в Испании 49 женщин были убиты их партнерами или бывшими партнерами, 2016 году таких случаев было 44. Государственная статистика показывает, что сообщения о случаях насилия растут: в 2015 году было 129 193 сообщения, в 2016 году - 142 893, за прошлый год данные пока недоступны, но к концу сентября было зарегистрировано 125 769 случаев.

В докладе Европейской комиссии за 2017 год говорится, что разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Испании снизился с 18,1% в 2007 году до 14,9% в 2015 году, в то время как недавнее исследование показало, что в среднем женщинам платят на 12,7% меньше за ту же работу, которую выполняют мужчины.