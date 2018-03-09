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США ввели санкции против белорусской металлургии

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  • 9.03.2018, 7:56
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Дональд Трамп утвердил новые пошлины на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении пошлин на импорт стали и алюминия на уровне 25% и 10%, соответственно. Он отметил, что это не касается Канады и Мексики, сообщает "Радио Свобода".

В Белом доме говорят, что такой шаг связан необходимостью обеспечения "национальной безопасности" США.

Трамп отмечает, что введение тарифов обусловила "агрессивная" внешняя торговля, которая представляет "угрозу для страны".

Пошлины должны вступить в силу через 15 дней и будут действовать в течение неопределенного периода.

Американский президент собирается ввести 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную - на алюминий, чтобы противостоять дешевому импорту, прежде всего из Китая. По мнению Трампа, нынешняя ситуация подрывает промышленность США и лишает американцев рабочих мест.

Вчера брюссельские инсайдеры заявили, что ЕС готовится ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах: на такой шаг Брюссель может толкнуть решение Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Если это случится, ЕС установит пошлину 25% на мотоциклы, джинсы и бурбон - всего на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд). ЕС также намерен пожаловаться на США в ВТО.

В 2016 году США закупили в Беларуси стальную катанку на 10,4 млн долларов. Это в 8 раз больше по сравнению с 2015 годом. В 2014 году поставки не осуществлялись, следует из документа Минторга США.

В марте американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Минторг США заявление, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи.

Напомним, летом Евросоюз ввел 5-летнюю пошлину на белорусскую арматуру. В ответ на это Белорусский металлургический завод, который является крупнейшим производителем стали в стране, заявил, что данное решение не является для него потрясением, но вынудит компанию осуществить соответствующие шаги по корректировке рынков сбыта.


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