Биткоин снова «дергают за ниточки» 2 9.03.2018, 8:10

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Как крупный трейдер из Токио влияет на курс криптовалюты.

Некоторые люди все еще сомневаются в том, что Биткоином и криптовалютными рынками в целом манипулируют игроки с большими деньгами, так называемые киты. Они сначала накапливают, а потом сбрасывают большие запасы криптовалюты. Если вы тоже в это не верите, значит, вы никогда не слышали о Нобуаки Кобаяши, пишет altcoin.info.

Нобуаки Кобаяши — адвокат из Токио, который также являлся главой попечительского совета ныне недействующей биткоин-биржи MtGox.

В среду Кобаяши сообщил, что он продал Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) на сумму, превышающую 400 миллионов долларов. Он утверждает, что начал процесс продажи в сентябре прошлого года.

Кобаяши по-прежнему холдит Bitcoins и Bitcoin Cash на сумму $ 1,8 млрд., которые он также планирует продать, чтобы расплатиться с кредиторами Mt.Gox. Для справки, во владении Кобаяши по-прежнему остается примерно 179,245.37 BTC.

Кобаяши утверждает, что его стратегия продажи ценной криптовалюты состоит лишь в попытке получить «как можно более высокую цену». Другими словами, он, вероятно, манипулировал большими деньгами. Вспомните про стены продаж, которые чудесным образом появлялись и исчезали.

Согласно информации в докладе Кобаяши на веб-сайте Mt.Gox, в течение первоначального периода распродажи доверительный управляющий продал биткоины по $10,5 тысяч. На момент написания этой статьи Биткоин торгуется на отметке $ 9 897.

Напомним, ранее стало известно, что британская компания Always Efficient LLP, стоящая за биржей BTC-e, могла быть причастна к отмыванию биткоинов с Mt.Gox.

Следователи утверждают, что почти половина украденных с MtGox биткоинов оказались на конкурирующей бирже, которая утверждает, что управляется британской компанией Always Efficient LLP. По словам BBC, «Always Efficient » юридически зарегистрирован на адрес в восточном Лондоне, который также связан с несколькими фирмами, подозреваемыми в отмывании денег.