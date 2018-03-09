Обама планирует запустить собственное шоу на Netflix 9.03.2018, 8:17

Фото: Theo Wargo/WireImage

Жена экс-президента США Мишель Обама будет вести на нем передачу о правильном питании.

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске собственного шоу. Об этом 8 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что видеосервис заплатит Обаме и его жене Мишель за "эксклюзивный контент", который будет доступен только на стриминговой платформе. Сумма сделки не разглашается. Количество эпизодов и их формат также неизвестны.

По словам собеседников, Обама не планирует использовать Netflix для дискуссии с действующим президентом Дональдом Трампом или с консервативным критиками. Обама хочет выступить продюсером шоу, на котором будут показаны "вдохновляющие истории".

Предполагаемыми темами могут стать ключевые проблемы президентства Обамы – здравоохранение, миграционная политика, избирательное право, изменение климата. Мишель Обама в свою очередь может вести передачу о правильном питании, говорится в публикации.

Помимо Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом якобы выразили Apple и Amazon.

Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год.