Белоруски стали позже вступать в брак 2 9.03.2018, 8:29

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А в сравнении с прошлым годом в нашей стране сократилось количество женщин.

В Международный женский день Белстат озвучил некоторые интересные факты о белорусских женщинах, пишет kp.by.

Сейчас в Беларуси насчитывается почти 5,1 млн. женщин – это больше половины населения: 53,4% общей численности. Кстати, в сравнении с прошлым годом численность женщин в стране сократилась на 8 тысяч человек: на начало 2017- 5 млн 78 тысяч, на начало 2018 – 5 млн 70 тысяч.

Подавляющее большинство женщин проживает в городах, в деревнях и населенных пунктах живет каждая пятая.

Средний возраст женщин на начало 2017 года - 42,6 года. Причем, в городах женщины гораздо моложе, чем в сельской местности (средний возраст горожанки – 41,2 года, сельчанки – 47,8 года). Что касается работы, то в основном представительницы прекрасного пола заняты в здравоохранении, образовании, занимаются финансовой и страховой деятельностью. Меньше всего женщин работает в сфере строительства и транспорта.

Среди работающих в организациях женщин каждая третья имела высшее образование, каждая четвертая – среднее специальное, 16,5% – профессионально-техническое.

Создавать семью белорусские девушки предпочитают в 20 – 24 лет (это более 30% от общего числа браков). В сравнении с прошлыми годами женщины стали позже вступать в брак: в 2011 в среднем девушка выходила замуж в 24,5 года, а в 2017 году – уже 25,8 года.

В 2017 году 40,2% женщин впервые стали мамами, на долю вторых рождений приходится 39,5%, третьих – 14,7%, четвертых и более – 5,6%.