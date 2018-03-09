Генерал Джон Гайтен: Россия бессильна перед американскими подводными лодками 8 9.03.2018, 8:37

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В США ответили на милитаристские заявления Путина.

Американские подводные лодки способны при необходимости уничтожить Россию. Об этом в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен, сообщает "Голос Америки".

Так он ответил на вопрос законодателей о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о новейшем российском ядерном оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил Гайтен.

"Они не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу", - добавил он.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте", - заявил Руд.

По его словам, разработка Россией новых ядерных вооружений не является ответом на якобы отказ Вашингтона соблюдать соглашения в области контроля над вооружениями. Руд отметил, что США продолжают выполнять свои обязательствам в этой области.

"К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего", - сказал он.

Издание сообщает, что проект бюджета на 2019 год предусматривает выделение дополнительных $24 млрд на поддержку и модернизацию ядерных сил страны.

Гайтен назвал Россию и Китай потенциальными противниками США.

"Мы не можем допустить, чтобы они считали, что могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить", - сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. Выступление правителя РФ сопровождалось анимационными роликами о запуске ракет, поражающих цели в США.