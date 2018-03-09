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Скандал: квартиры от государства превратились в «холодильники»

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  • 9.03.2018, 8:45
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Что не так с первым домом, построенным по госзаказу.

В октябре 2015 года новость о заселении этой десятиэтажки облетела многие СМИ: военнослужащие и многодетные семьи получили ключи от квартир в первом минском доме, построенном по госзаказу. Новостройка с отделкой на улице Алтайской быстро обзавелась жильцами, однако спустя всего несколько месяцев в доме начали происходить странные вещи, пишет onliner.by.

— То ли дом торопились сдать и оттого пострадало качество, то ли строители имели дело с бракованными материалами — понять причины мы не можем, но констатируем: сегодня новостройка в плачевном состоянии, — вводит в курс дела представитель инициативной группы жильцов. — У нас в квартирах сырость, плесень, трещины на стенах и потолке, батареи постоянно воздушит, окна продуваются. Из 77 квартир в той или иной степени проблемы есть в 37. В ответ на наши обращения застройщик — УКС Заводского района — ограничивается косметическими мероприятиями, что не решает проблемы в корне, а лишь снимает симптомы на непродолжительное время.

Дом на Алтайской, 206 относится к серии ЗА-ОПБ Минского домостроительного комбината. Таких новостроек в городе десятки. Казалось бы, применение типового решения сводит к минимуму возможные проблемы по части качества, но в данном случае что-то пошло не так.

— Первые «звоночки» начали поступать где-то в феврале 2016-го. Из-под подоконников тянуло холодом, в квартирах появлялся конденсат — до такой степени, что обои становились влажными, — продолжают жильцы. — Следующей зимой появилась плесень. Сначала в квартирах на 10-м этаже, а потом начала распространяться все ниже. Плесень прокладывала себе дорогу на лоджии, в жилые комнаты, даже в ванные. Стала барахлить отопительная система: шум и стук в радиаторах, неравномерный прогрев (верх горячий, низ теплый), завоздушивание. Что интересно, источником проблем застройщик и генподрядчик поначалу считали не оборудование дома, а его жильцов. Мол, это мы плохо проветриваем помещения, не умеем пользоваться лоджиями и радиаторами и т .д. Можно поверить, если бы на весь дом жаловались 2—3 квартиры. Но таких квартир уже 37…

Жанна, одна из жительниц дома, вынуждена каждый вечер отвозить свою трехлетнюю дочку к родственникам, чтобы девочка не проводила ночь в зараженной грибком квартире.

— Дочка была абсолютно здорова, когда мы перевезли ее сюда в восьмимесячном возрасте. Вскоре начался продолжительный насморк. Врачи выписывали лекарства и понять не могли, в чем дело, почему простуда не уходит. Оказалось, так себя проявляла аллергическая реакция на плесень. Только после курса гормонов дочка начала нормально дышать, и впереди у нас долгое лечение, — говорит Жанна, показывая заключение Института экспериментальной ботаники, подтвердившее обнаружение в квартире шести видов грибков.

Жильцы показали нам фотографии со страшными следами плесени на обоях и откосах. Так было осенью и зимой. Сейчас такой жуткой картины в квартирах мы не увидели: где-то заметны пятна залитий, где-то виднеется серый налет на оконных откосах и стенах. Люди не допускают разрастания очагов плесени, ведь в каждой квартире живут дети.

Вместе с журналистами проблемные квартиры осматривали специалисты компании Teplovizion. Они провели проверку с помощью тепловизора и прибора, измеряющего уровень влажности. Пришли к выводу: по температурному режиму и влажности все в норме. При наружной температуре –4°C минимальная температура поверхности стен внутри квартир составляла 16,8°C, а в среднем колебалась на уровне от 19 до 21°C, что намного выше температуры точки росы. Влажность воздуха при этом была в диапазоне от 33 до 52,9%.

— Судя по этим данным, появление плесени на поверхности стен связано не с конденсацией влаги из воздуха. Предположительно, это может быть следствием некачественной заделки стыков между блок-комнатами и попадания в них влаги во время дождей и снегопадов,— полагает специалист, проводивший тепловизионную съемку.

Тепловизор показал и дефекты окон в большинстве проверенных квартир. Так, минимальная температура на поверхности оконных откосов, в местах стыков подоконника и рамы, уплотнителей оконных створок составила от 3,3 до 5,5°C, т. е. ниже температуры точки росы. В данных местах возможно выпадение влаги из воздуха. Дефект может быть вызван недостаточным количеством монтажной пены вокруг оконных рам, неплотным закрытием оконных створок (например, при деформации профиля, дефектах уплотнительных резинок и т. д.).

— Насколько нам известно, похожие проблемы встречаются и в других домах аналогичной серии. С плесенью люди мучаются в новостройке на улице Брыля, межпанельные стыки текли ручьями в доме на улице Маршала Лосика в Сухарево. Наверное, вопрос качества готового жилья пора выносить на высокий уровень, — считают жильцы дома на Алтайской. — В конце концов, это квартиры или полуфабрикаты? Почему мы должны два года жить с открытыми окнами, чтобы высушить наши квартиры?

Претензии жильцов вкратце прокомментировали в Минском домостроительном комбинате:

— По дому на Алтайской остаются вопросы, но ситуация в целом некритичная. Одно время теплоузел работал некорректно. Систему отбалансировали, специалисты обошли порядка 20 квартир, где были сбиты настройки, и провели регулировку радиаторов. Собственникам довели до сведения, что самостоятельно ничего регулировать не надо. Сейчас система работает сбалансированно. Одной из проблем остается разгерметизация межпанельных стыков. Дом дает усадку, где-то конструкция неравномерно нагружается мебелью и ремонтными работами, что приводит к деформации строения. Мы восстанавливаем отделку в пострадавших от влаги квартирах, а при благоприятной погоде займемся ремонтом фасада. Этот вопрос остается на контроле.

Также хотелось бы отметить, что дом — это сложный механизм, где порой по вине самих жильцов может нарушаться циркуляция воздуха. Надо почаще проветривать помещения и следить за исправностью вентиляции.

В течение пяти лет наравне с застройщиком мы несем гарантийные обязательства по дому. Помимо этого, есть обслуживающая организация, куда жильцы могут обращаться по всем проблемным вопросам.


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