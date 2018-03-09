С замороженных счетов диктатора пропали €10 миллиардов 3 9.03.2018, 9:02

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Деньги хранились в бельгийском банке.

Со счетов бельгийского банка «Euroclear Bank», принадлежавших окружению бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, пропали более € 10 млрд, сообщает бельгийское издание «Le Vif».

По состоянию на 29 ноября 2013 года на четырех замороженных счетах «Libyan Investment Authority» и «Libyan Foreign Investment Company» (ливийские инвестиционные фонды) находилось € 16,1.

Исчезновение крупной суммы заметили еще в 2017 году, когда следствие по делу об отмывании средств планировало арестовать € 16 млрд. На тот момент на счетах осталось чуть более € 5 млрд.

В 2011 году в Ливии начались протесты, переросшие в гражданскую войну. Вооруженный конфликт закончился победой повстанцев (их поддерживали США, ЕС и Лига арабских государств). 20 октября 2011 года повстанцы взяли в плен главу Ливии Муаммара Каддафи, а позже убили его. Каддафи руководил Ливией с 1969 года.