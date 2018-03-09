Скажите «прывiтанне»: белоруска покорила корейское телешоу 9.03.2018, 9:07

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Белорусская аспирантка стала героиней телешоу «Дружелюбный водитель».

Белорусская аспирантка Екатерина стала одной из героинь телевизионного шоу «Дружелюбный водитель», которое выходит на южнокорейском канале tvN, сообщает belmir.by.

Суть передачи в том, что съемочная группа находит в аэропорту Инчхон нескольких прибывших в страну туристов и предлагает бесплатно доставить их на микроавтобусе в нужное место, попутно знакомя с достопримечательностями и снимая весь процесс на камеры.

Белоруска оказалась одной из трех участников седьмого выпуска программы. Вместе с ней ведущие шоу подобрали в аэропорту туриста из Гонконга и туристку из Франции.

Знакомясь с парнем из Гонконга, Екатерина рассказала, что приехала в Южную Корею на 2 года для продолжения учебы в качестве аспирантки в университете.

Она объяснила, что начала интересоваться Кореей еще в школе. В то время как раз набирало силу халлю – волна интереса к южнокорейской культуре, телесериалам, поп-музыке, кухне, одежде, видеоиграм во всем мире.

– Начала смотреть корейские драмы. Потом выучила хангыль – корейский алфавит. И мне он очень понравился, потому что это само совершенство. Люблю языки, – пояснила белоруска.

Екатерина также научила гонконгца, как здороваться на белорусском. С пятой попытки, но он произнес «Прывiтанне», признавшись, что это было «действительно трудно».

– На самом деле, на русском будет еще труднее – «здравствуйте», – рассмеялась его попутчица.

В процессе съемок наша соотечественница продолжала потихоньку знакомить ведущих, участников и зрителей с своей родной страной, отметив, например, что в Беларуси нет моря, зато много красивых рек и озер.