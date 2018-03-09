Осколок империи 22 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

9.03.2018, 9:13

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Валерий Карбалевич

Белорусские власти продолжают жить в СССР.

Оппозиция и демократическая общественность готовятся торжественно отметить 100-летие Белорусской народной республики (БНР). 25 марта 1918 года Рада БНР провозгласила Беларусь независимым государством. С этого момента и ведется отсчет белорусской независимости.

Созданный общественностью оргкомитет предложил властям вместе отпраздновать эту дату. Официального ответа пока не получено. Но неофициально представители государственных органов весьма скептически относятся к этой дате. Они утверждают, что полноценного государства из БНР не получилось, а белорусская государственность берет свое начало из БССР. На это можно резонно возразить: а разве БССР была полноценным государством, а не республикой в составе СССР, полностью зависимой от союзного центра?

А вот 100-летие комсомола наши власти планируют отметить на государственном уровне. По распоряжению премьер-министра для этого создан специальный комитет во главе с министром образования Игорем Карпенко. Хотя какое отношение Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи имеет к сегодняшней Беларуси? Если уж говорить о собственно белорусской истории, то комсомол Беларуси был создан 24 сентября 1920 года на I съезде ЛКСМБ. А 29 октября 1918 года (эта дата считается днем рождения советского комсомола) был образован Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).

Но белорусские власти продолжают жить в СССР, точнее, в российском историческом дискурсе. Выйти за этот горизонт они не в состоянии. В Беларуси продолжают праздновать советские праздники: день Октябрьской революции, 1 мая и др.

Например, День печати у нас празднуется 5 мая и ведет свою историю от первого выхода ленинской «Правды» в 1912 году. И это в стране, которая является родиной всемирно известного великого первопечатника Франциска Скорины! В прошлом году было торжественно отмечено 500-летие издания им первой печатной книги в Восточной Европе.

Вот на прошлой неделе на государственном уровне было отпраздновано 100-летие Вооруженных Сил Беларуси. По этому случаю прошло торжественное собрание, на котором выступил А. Лукашенко.

Ситуация почти сюрреалистическая. Писаная история Беларуси насчитывает свыше 1000 лет. Все это время наши предки воевали, защищая свою землю. «На Немиге снопы стелют из голов, бьют цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу из тела...» — так древняя летопись описывает битву под Минском в 1067 году. Наши воины одерживали славные победы над тевтонцами, ливонцами, крымскими татарами, московитами и другими завоевателями.

И вот А. Лукашенко на торжественном собрании заявляет: «История белорусских Вооруженных Сил началась с рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Все народы мира стремятся найти свои корни как можно глубже в истории, часто даже подтасовывают факты, чтобы казаться древнее. Беларусь — единственная страна в мире, которая, имея реальную, а не выдуманную древнюю историю, сознательно отбрасывает ее, обнуляет свое прошлое. Дескать, все началось с Октябрьской революции, до 1917 года на этой территории вообще никто не жил!

Мало того. Абсурдность ситуации еще более возрастает, если учесть, что никакой Красной Армии 23 февраля 1918 года не было создано, никаких боев она не вела, эта дата придумана совершенно искусственно позже. В эти дни 100 лет назад небольшие красные отряды бежали с территории Беларуси, даже не вступая в столкновения с немецкими частями. Кстати, отцы-основатели БНР как раз воспользовались этим вакуумом власти, когда большевики сбежали, а немцы еще не пришли, чтобы поспешить объявить независимость Беларуси. Поэтому все эти сегодняшние торжества — это надругательство над здравым смыслом.

Министра обороны Беларуси Андрея Равкова на пресс-конференции накануне праздника журналисты спросили, почему Беларусь празднует 23 февраля 100-летие белорусской армии. Ответ был поистине изумительным: потому что Советская Армия победила фашистов в годы Великой Отечественной войны. Логика фантастическая!

На все это можно возразить, что у нас еще с советских времен сложилась устойчивая традиция 23 февраля поздравлять мужчин. И, дескать, ничего с этим не поделаешь, с традицией бороться бессмысленно. О’кей. Тогда давайте объявим 23 февраля просто мужским праздником. По аналогии с женским праздником 8 марта. А для Дня защитника Отечества нужно найти другую дату, благо дней воинской славы у нас много.

Официальные торжества по случаю 100-летия Вооруженных Сил Беларуси и отказ отметить на государственном уровне 100-летие БНР — это очень наглядная иллюстрация политического, идеологического, мировоззренческого раскола белорусского общества. История раскалывает белорусский социум не меньше, чем современность. Белорусы — это нация без общего прошлого. И это, возможно, большая проблема, чем какие-то нынешние текущие конфликтные вопросы.

Нынешнее празднование разными частями общества различных исторических дат выявляет принципиально разное представление о том, как формировать белорусскую идентичность. Празднование БНР — это стремление подвести под формирующуюся нацию этнокультурную почву.

А искусственное обнуление белорусской истории до 1917 года, стремление легитимизировать государственность Беларуси, апеллируя к СССР, может быть опасно для будущего. Мы являемся социумом с искалеченной исторической памятью, в котором, говоря словами Вильяма Шекспира из «Гамлета», «распалась связь времен». Мы — страна с незаконченным прошлым, потерявшая исторические координаты времени и пространства.

Воспроизводство советской матрицы в массовом сознании объективно вталкивает нас в российский имперский дискурс, делает частью «русского мира», формирует исторический иммунодефицит. Нынешняя официальная политика памяти объективно, независимо от субъективных намерений политического руководства, делает Беларусь осколком империи, случайно оторвавшимся от российского материка, от метрополии.

Последствия этого совсем не безобидные. Ведь если белорусы вышли на историческую арену только в 1917 году, не имеют исторических корней, живут в российском культурном и информационном пространстве, празднуют одинаковые с Россией праздники, разговаривают на русском языке, то логично задать вопрос: зачем им нужно собственное государство? В момент политического кризиса Беларусь может постигнуть судьба Донбасса.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»