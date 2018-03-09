Кертис Скапаротти: У НАТО могут возникнуть проблемы с РФ на Балканах 2 9.03.2018, 9:17

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Кертис Скапаротти

Фото: obozrevatel.com/epa

Россия усиливает свое явное и скрытое давление на балканские страны.

Об этом в комитете Сената США по вооружению заявил главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщает "Радио Свобода".

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это, собственно, Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти.