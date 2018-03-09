Меган Маркл тайно прошла обряд крещения и приняла англиканскую веру 9.03.2018, 9:36

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Обряд проходил в Королевской капелле и носил закрытый характер.

Во вторник вечером, 6 марта, 36-летняя Меган Маркл прошла обряд крещения — невеста 33-летнего принца Гарри приняла англиканскую веру, пишет newsyou.info.

Таинство, которое было закрытым и о котором стало известно спустя почти два дня, прошло в Королевской капелле и длилось 45 минут. Присутствовали на церемонии всего несколько человек, в числе которых были принц Гарри, принц Чарльз и принцесса Камилла. После крещения принц Чарльз и принцесса Камилла устроили праздничный ужин, где собрались самые близкие члены королевской семьи (всего же на нем присутствовало 18 человек).

К слову, менять веру Меган Маркл, которая росла в протестантской семье и ходила в католическую школу в США, было не обязательно — на такой шаг она пошла в знак уважения к своему мужу и будущим родственникам. Кроме того, как рассказал архиепископ Кентерберийский, к вопросу религии актриса и ее возлюбленный подходят очень серьезно: «После разговоров я глубоко убежден, что их намерение скрепить союз в церкви появилось не для галочки. Их отличает глубочайшее и обоюдное чувство преданности. Они серьезно относятся к вопросам веры и семейной жизни, что очень вдохновляет».

Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится уже 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.