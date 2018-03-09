Мафия газа, воды и пара 13 Светлана Балашова, «Свободные новости»

9.03.2018, 9:52

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Коррупция в ЖКХ бьет рекорды.

Система жилищно-коммунального хозяйства, исходя из статистических данных, является одной из наиболее коррумпированных: на ее функционирование выделяется до 7 процентов государственного бюджета, а в районах этот показатель доходит до 15 процентов от расходов местного бюджета.

Устоять от соблазна запустить руку в государственный карман чиновникам и бизнесменам всех мастей становится все труднее…

КГБ «приземлил» бизнес-ангела

В прошлом году сотрудники КГБ задержали известного белорусского бизнесмена Александра Кныровича. Он, по версии следствия, выступает организатором масштабных хищений в системе ЖКХ. Вот что сообщил КГБ по этому делу:

«Установлено, что с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжениринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб... Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах Кныровича, также получавшие незаконные вознаграждения в 2—3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%. — Авт.). При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки чиновников оплачивались за счет населения. Кстати, задокументировано использование коммерческой структурой централизованного «фонда распределения взяток» на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях… При проведении неотложных следственных действий изъята так называемая черная бухгалтерия ООО с информацией о «договорных» сделках, печати, бланки и документация подконтрольных Кныровичу фирм. По результатам оперативной разработки, охватившей почти все регионы республики, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Что касается чиновников, то задержаны руководители и должностные лица государственных организаций: А.Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ), А. Клещ (РУП «Брестэнерго»), И. Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой») с поличным при получении очередных взяток. Следствие продолжается».

Коррупция местного размаха

…25 января 2018 года правоохранители завели уголовные дела на директора и его заместителя одного из предприятий ЖКХ в Московском районе Минска. Должностные лица договорились с частной фирмой о проведении фиктивной закупки подъемных платформ для инвалидов и их установки в подъездах жилых домов. Руководители подписали липовые товарно-транспортные накладные и фиктивные акты выполненных работ. В результате на расчетный счет было перечислено более 120 тысяч рублей, а это — ущерб, причиненный государству в крупном размере. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

…5 февраля 2018 года суд вынес приговор в отношении бывшего директора Ветринского унитарного производственного предприятия ЖКХ Полоцкого района. В суде было доказано 27 эпизодов взяток. Бывший директор ЖКХ был признан виновным в том, что он, зная о недостаточности средств на расчетных счетах возглавляемого им предприятия, давал указание работникам бухгалтерии на оплату вне очереди работ «своего человека» — предпринимателя. За это получал «откат» прямо на банковскую карточку. Кроме того, он распоряжался заправлять за бюджетные деньги три автомобиля: свой, сына и друга. Суд назначил бывшему директору 3 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

…Далеко не каждый регион может сравниться по количеству и характеру преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве со Шкловским районом Могилевской области. Начиная с 2005 года, в Шкловском УПК «Жилкомхоз» сменилось 8 главных бухгалтеров, 4 руководителя, 3 из которых были привлечены к уголовной ответственности. В частности, директор Шкловского ЖКХ Александр Аленичев получил семь лет лишения свободы, главный инженер Николай Федорышкин — четыре, главный бухгалтер Елена Цодова — пять, мастер Лалаев — шесть. Суд признал, что они действовали совместно и под крышей райисполкома создали организованную преступную группировку. Новым директором назначили Николая Магерова, бывшего сотрудника милиции, который через год также попал за решетку. Следующим директором Шкловского ЖКХ стал Виктор Концевой, но вскоре за злоупотребления его отстранили от занимаемой должности. На смену ему пришел Григорий Игнатович, «отметившийся» в нецелевом использовании более 500 млн рублей. В 2015 году он был помилован, но тот же суд отправил за решетку на 3 года с конфискацией имущества бывшего куратора Шкловского ЖКХ, зампредседателя Шкловского райисполкома Евгения Семенкевича.

Ишь, чего захотели!

В октябре 2016 года Мозырский райисполком принял решение о создании при ассоциации «Мозырский собственник» первого в Беларуси негосударственного расчетно-справочного центра (РСЦ), который для членов ассоциации (в нее входят 159 товариществ собственников и организаций застройщиков, представляющих интересы более 100 000 человек), который стал агрегатором по начислению оплаты за ЖКУ посредством собственной системы «АИС Расчет ЖКУ». Выгода для населения очевидна, так как расходы на оплату коммуналки снижены до минимума. Фактически нашлись профессионалы, которые при поддержке местного исполкома провели мини-реформу, создали образцовый пример государственно-частного партнерства, не потратив ни копейки бюджетных денег. Министерство ЖКХ вместо того, чтобы использовать этот опыт, рассылает письма с требованием закрыть начисления через ассоциацию.

— Неоднократно мы обращались за помощью к министру ЖКХ Александру Терехову, но, к сожалению, честные инициативные люди не нужны нашему государству, — констатирует председатель правления ассоциации «Мозырский собственник» Ирина Гусакова.

Что еще? Еще мы слышим каждый день красивые слова о социально ориентированной государственной политике, о том, что принята концепция совершенствования и развития ЖКХ до 2025 года. Основная цель масштабного плана — повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат. Пока же больше знаем об эффективности работы правоохранительных органов о преступлениях и наказаниях в сфере ЖКХ. А пугающая частота официальных сообщений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже давно вызывает только один вопрос: когда это кончится?

Ответ дает сама история вопроса: никогда.

Мнение эксперта

Доктор юридических наук Виктор Терешков:

— Можно выделить основные виды преступлений в жилищно-коммунальной сфере. Это, во-первых, представление должностными лицами предприятий системы ЖКХ в исполнительные органы власти ложных документов и сведений в целях незаконного получения бюджетных субсидий для финансирования расходов на оказание услуг по обслуживанию жилого фонда. Во-вторых, приобретение предприятиями ЖКХ оборудования и товарно-материальных ценностей у лжепредпринимательских структур, в том числе по завышенным ценам, а также вывод денежных средств с их использованием, начиная со стадии проектирования, выбора подрядчиков и поставщиков услуг и материалов. В-третьих, хищение денежных средств и строительных материалов при выполнении ремонтных работ. Наконец, хищение денежных средств путем фиктивного трудоустройства, незаконного начисления премиальных выплат и надбавок к заработной плате.

Большинство коррупционных преступлений должностных лиц — это служебные подлоги и взяточничество.

Хочу отметить, что коррупция — вещь системная, избавиться от нее не получится ни у одного государства, но и с вопросом масштаба приходится считаться. Каждый раз по итогам громких уголовных дел в сфере ЖКХ законодатель должен проводить анализ и предпринимать меры, не допускающие повторений, а у нас одна и та же пластинка ставится на протяжении многих лет. Уже первые отсидели за то, за что обвиняют последних.

Светлана Балашова, «Свободные новости»