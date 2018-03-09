Президент Польши о боровшихся с коммунизмом: Вы – герои нашей свободы 9.03.2018, 10:06

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Анджей Дуда подчеркнул заслуги польской молодежи 1960-х, добивавшейся свободы и независимости.

В своем выступлении по случаю годовщины событий марта 1968 года польский президент Анджей Дуда обратил внимание на то, что 50 лет назад протестующая у здания Варшавского университета молодежь понимала, что у нее нет свободы и независимости, поэтому добивалась восстановления этих ценностей, сообщает «Радио Польша».

Анджей Дуда подчеркнул, что все, кто в то время активно противостоял коммунизму, заслужили называться героями:

«Вы герои нашей свободы. Такие же, как движение «Солидарность» 80-х годов, как проклятые солдаты, как герои 56-го года. Вы герои сегодняшней польской независимости».