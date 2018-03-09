закрыть
9 марта 2018, пятница, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Польши о боровшихся с коммунизмом: Вы – герои нашей свободы

  • 9.03.2018, 10:06
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Анджей Дуда подчеркнул заслуги польской молодежи 1960-х, добивавшейся свободы и независимости.

В своем выступлении по случаю годовщины событий марта 1968 года польский президент Анджей Дуда обратил внимание на то, что 50 лет назад протестующая у здания Варшавского университета молодежь понимала, что у нее нет свободы и независимости, поэтому добивалась восстановления этих ценностей, сообщает «Радио Польша».

Анджей Дуда подчеркнул, что все, кто в то время активно противостоял коммунизму, заслужили называться героями:

«Вы герои нашей свободы. Такие же, как движение «Солидарность» 80-х годов, как проклятые солдаты, как герои 56-го года. Вы герои сегодняшней польской независимости».


популярное за неделю

Мнение

Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель