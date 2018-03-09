Шесть версий покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля 9 9.03.2018, 10:25

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Сергей Скрипаль

Фото: ТАСС

Британское издание Times подвело предварительные итоги расследования.

Британские газеты продолжают публиковать много материалов, посвященных отравлению бывшего британского агента и отставного офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери, пишет bbc.com.

Обозреватель Times Роджер Бойс выдвигает шесть версий того, кто и почему мог это сделать.

"Владимир Путин как-то сказал, что предатели кончат под забором, - напоминает автор статьи. - Было ли это образное выражение "крутого парня" или лицензия на убийство? Сейчас циркулируют шесть версий о покушении на Сергея Скрипаля. Пока мало кто заходит так далеко, чтобы предположить, что приказ о его убийстве отдал сам российский президент".

Однако предположение это подкрепляется важным вопросом о методе и времени покушения. Как могли возможные злоумышленники без государственной поддержки получить доступ к нервно-паралитическому яду? Как они могли доставить его в Солсбери? И почему покушение произошло за две недели до ожидаемого переизбрания Путина на пост президента страны?

1. МЫШЬ НА ПОРОГЕ

Путинские злобные высказывания о предателях открыты для интерпретаций и сродни словам шекспировского Генриха II: "Кто избавит меня от этого назойливого святоши?" Последний раз с подобного рода публичными угрозами Путин выступал в 2010 году. Кто же мог ступить на такой путь, чтобы угодить президенту? Ключ к ответу на этот вопрос лежит в убийстве в 2015 году чеченцами, среди которых был и охранник безжалостного путинского вассала Рамзана Кадырова, оппозиционного политика Бориса Немцова. Как и Скрипаль, Немцов подвергся нападению в публичном месте. Случившееся сравнивают с тем, как кошка оставляет убитую мышь на пороге дома своего хозяина. Вероятность: 3 из 5.

2. ОСТАНОВИТЬ ЧАСЫ

Политической целью покушения может быть сам Путин. В 1984 году польские спецслужбы замучили до смерти видного деятеля "Солидарности" священника Ежи Попелюшко для того, чтобы предотвратить возможные уступки военного руководства страны Западу. В Москве могут опасаться, что после переизбрания Путин может начать серьезную перетасовку своего окружения и станет искать соглашения с Западом по Украине. Покушение на Скрипаля вновь резко заморозит отношения России с Западом и расстроит путинские планы. Вероятность: 3,5 из 5.

3. ГОЛОВА ЛОШАДИ

Скрипаль выдал Западу сеть российских шпионов, но был приговорен лишь к 13 годам заключения, предположительно из-за сотрудничества со следствием. В результате он нажил себе много врагов. Кто-то мог затаить против него вражду и хотел таким образом послать сигнал в духе конской головы из фильма "Крестный отец". Вероятность: 2,5 из 5.

4. ГРЯЗНОЕ ДОСЬЕ

Если Скрипаль помогал бывшему офицеру МИ-6 Кристоферу Стилу, то есть официальный интерес в том, чтобы заставить его молчать. Скрипаль был осужден в 2006 году - в том же году, когда Стил возглавил отдел России в МИ-6. Когда десятилетие спустя Стила наняли расследовать связи между Дональдом Трампом и Россией, он мог воспользоваться среди прочих и услугами Скрипаля. Вероятность: 2 из 5.

5. ТРЕЙДЕР НА РЫНКЕ РАЗВЕДИНФОРМАЦИИ

Даже если Скрипаль и не был связан со Стилом, он мог продолжать торговать секретной информацией, нарушая таким образом условия шпионского обмена. Если он не поддерживал отношения с ГРУ, то он, по всей видимости, был далек от главного интереса западных разведок: работы российских киберподразделений. Вероятность: 1 из 5.

6. РОССИЙСКИЙ МАНЕВР

Посольство России в Лондоне, руководствуясь, по всей видимости, инструкцией из центра, написало в своем "Твиттере": "Он на самом деле был британским шпионом, работавшим на МИ-6". Это попытка замутить воду и пустить конспирологов по ложному следу. Вероятность: 0 из 5.