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Игорь Случак: В Могилевском районе к столетию БНР вручили три медали

  • 9.03.2018, 10:15
Игорь Случак

Что за медали и кто их получил, пока неизвестно.

Активист Игорь Случак продолжает переписку с властями всех уровней. Иногда ему приходят оригинальные ответы, пишет nn.by.

Случак спросил у Пашковского сельского исполкома (Могилевский район), как будет праздноваться столетие провозглашения Белорусской Народной Республики.

Исполняющий обязанности председателя Ольга Деменкова ответила: по случаю столетия БНР Пашковский сельисполкомом вручены три медали!

Что за медали и кто их получил, пока неизвестно.


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