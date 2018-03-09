Игорь Случак: В Могилевском районе к столетию БНР вручили три медали 9.03.2018, 10:15

Игорь Случак

Что за медали и кто их получил, пока неизвестно.

Активист Игорь Случак продолжает переписку с властями всех уровней. Иногда ему приходят оригинальные ответы, пишет nn.by.

Случак спросил у Пашковского сельского исполкома (Могилевский район), как будет праздноваться столетие провозглашения Белорусской Народной Республики.

Исполняющий обязанности председателя Ольга Деменкова ответила: по случаю столетия БНР Пашковский сельисполкомом вручены три медали!

Что за медали и кто их получил, пока неизвестно.