Корни популярной американской актрисы нашли на Брестчине 9.03.2018, 10:43

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Белорусское семейное древо Эмили Ратайковски оказалось весьма разветвленным.

Под занавес февраля вышла замуж американская актриса, модель и светская львица Эмили Ратайковски, которая в свои 26 лет снискала всемирную известность ролью соблазнительницы в фильме «Исчезнувшая», съемками в клипах #THICKE Blurred Lines и Димы Билана «Неделимые». Но, конечно же, главный источник популярности Эмили - съемки для журналов, модные показы и выступления за права женщин, пишет «Вечерний Брест».

Ее спутником жизни стал актер и кинопродюсер Себастиан Бэр-МакКлард, они впервые появились на общем фото в ноябре 2017 года, что отметили 16,5 млн подписчиков Эмили в Инстаграм. Свадьба была зарегистрирована в Нью-Йоркской ратуше (Сити-холл), на невесте были горчичный костюм от ZARA и черная шляпа с вуалью. Одно из польских изданий нашло такой костюм в каталоге и выяснило, что в Польше его можно купить за... 550 злотых, то есть немногим дороже 100 евро! Но если это и так, то причина не в бедности: «Форбс» оценивает состояние Эмили в полмиллиона долларов, и это, видимо, только начало. Сейчас она продвигает собственную линию купальников.

На церемонии присутствовали только близкие молодой пары, включая домашнего любимца - мопса.

Сейчас молодые проводят время в Калифорнии, где живут новобрачная и ее родители. Эмили Ратайковски родилась в 1991 году в Великобритании. До переезда в США жила в Ирландии и на Мальорке. С 14 лет сотрудничает с модельным агентством Ford Models. Ее отец, художник Джон Ратайковски, имеет польские корни. А вот у мамы, писательницы и профессора Кэтлин Балглей, корни - брестские.

Фамилия Балглей знакома тем из брестчан, кто интересуется искусством. Художник Яков Балглей, родившийся в Бресте в 1891 году, снискал славу в Париже, принадлежал к знаменитой Парижской школе наравне с Модильяни, Сутиным, Шагалом... В Брест он из эмиграции так и не вернулся, скончался в 1934 году. Две его работы по инициативе «Вечерки» и Почетного консульства Франции в Бресте были подарены Музею истории города в 2015 году.

Фамильное древо мастера оказалось весьма разветвленным и плодовитым. Кэтлин (Кейт) Балглей - представительница американской ветви этой еврейской фамилии. Ее носители проживают сейчас в штатах Мичиган, Мэриленд, Виргиния, Иллинойс, Калифорния, Нью-Йорк, Миннесота... В 2012 году Кейт Балглей приезжала в Брест и Гродно, интересовалась семейными корнями и занялась их профессиональным исследованием для книги о своей семье и «путешествии к своей еврейской идентичности». Ее братья и сестры - состоявшиеся люди, занятые детьми и внуками, писала Кейт по электронной почте автору этих строк, и потому не имеют возможности посвятить себя истории. А Кейт подошла к делу со всей преподавательской педантичностью. В этом ей помогла брестчанка Нина Марченко, дружба с которой сохранилась и сегодня.

«Мой отец Эли умер в 102 года в октябре 2014-го, - пишет Кейт Балглей. - Его брат Моррис, мой дядя, скончался несколькими годами ранее. Они оба делились со мной подробностями жизни в Брест-Литовске. Их собственный отец, мой дед, прибыл в США в 1913 году, а его жена и дети шесть лет не имели известий из-за океана, удалось ли ему устроиться. И только когда закончилась Первая мировая и подтверждение было получено, моя бабушка Сара с четырьмя детьми приехала в Нью-Йорк в сентябре 1920 года. Младшему Эли было тогда всего восемь, но он отличался живой памятью, и я записала всё, что он рассказывал мне о брестском периоде их жизни».

«Я нахожусь в контакте с Балглеями, живущими в Тель-Авиве. Что интересно, многие потомки моего деда Израиля (Сруля) выказали выдающиеся способности к музыке, наукам, искусству, математике, литературе и юриспруденции - и при этом никогда не были знакомы друг с другом», - делится Кейт. Ее исследование помогло Балглеям всего мира стать ближе. Вполне возможно, оно будет издано на английском и переведено как минимум на польский (договоренность об этом есть).

«В Горьковской библиотеке Бреста я смогла получить сведения о биографии художника Якова Балглея. Наше родство несколько отдаленное: вполне вероятно, что наши прапрадеды были братьями. Однако для меня было важно установить, что «клан» Балглеев жил в Бресте как минимум с 1700-х годов. И покинул город в начале ХХ века, чтобы продолжиться в Америке, во Франции, затем - в Израиле».

Интерес к брестской истории испытывает и единственная дочь Кейт и Джона Ратайковски - Эмили. Какое-то время она следила за изысканиями матери, но в сегодняшнем динамичном мире у молодежи много интересов помимо «преданий старины глубокой». Например, во время избирательной кампании в США Эмили выступала на митингах в поддержку демократа Берни Сандерса, которому, в отличие от Трампа, симпатизировала вся американская интеллектуальная элита. Сейчас у новобрачных - медовый месяц, бизнес-проекты и светские мероприятия.

А вот одна загадка из семейной истории так и остается неразгаданной. О ней нам рассказывает Кейт Балглей: «В 80-х я гостила в Нью-Йорке у дяди Морриса. И его сын Дэвид, мой двоюродный брат, показал мне письмо из Парижа от некоей Рэйчел Блан-Балглей. Она объясняла в этом письме, что увидела знакомую фамилию в нью-йоркской телефонной книге, и в очень трогательной форме изъявляла желание восстановить родственные связи, поскольку многие ее родственники погибли (надо полагать, во время войны. - Авт.). Дэвид написал на адрес, указанный на конверте, но так и не получил ответа. Я сама писала по тому адресу, но с тем же нулевым результатом».

Именно поэтому для Кейт и ее многочисленной родни было откровением узнать от нас о существовании Оливье Блан-Балглея, внука художника, поныне (?) живущего во Франции. По подсчетам, ему должен идти седьмой десяток лет, а автор письма Рейчел - его мать и, вероятнее всего, дочь Якова (Жака) Балглея. Увы, эта непрочная ниточка, которая могла бы соединить в треугольник Брест, французскую столицу и Нью-Йорк, затерялась в запутанном клубке парижских тайн. Но в нынешний информационный век отыскать ее гораздо проще, особенно если призвать на помощь такую красоту, какой природа наделила Эмили. Представляете, если такая леди объявит на всю планету: «Девушка ищет родню в Бресте или Париже!»