Президенту грозят импичментом 2 9.03.2018, 10:47

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Чтобы сместить правителя, необходимо собрать 40 процентов голосов парламентариев.

Президенту Перу Педро Пабло Кучински во второй раз грозит импичмент. Группа оппозиционных депутатов 130-местного однопалатного парламента страны - Конгресса - внесла в четверг, 8 марта, на рассмотрение законодательного органа новый запрос об отстранении от должности президента, сообщает dw.com.

Его подписали 30 парламентариев из различных фракций. Оппозиция обвиняет Кучински в моральной несостоятельности.

Запрос депутатов об импичменте связан с коррупционным скандалом вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год она перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около 4,8 млн долларов якобы в качестве вознаграждения за консультации.

Вторая попытка сместить Кучински

Кроме того, бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании. "Я не уйду в отставку", - заявил в четверг 79-летний президент, обвинив оппозицию в попытке дестабилизации страны.

Чтобы начать процесс импичмента, необходимо собрать 40 процентов голосов парламентариев, а для окончательного смещения президента - 87 голосов.

Речь идет уже о второй попытке сместить Кучински с его поста. В конце декабря по итогам решающего голосования Кучински сумел сохранить свой мандат. Незадолго до этого он помиловал экс-президента страны Альберто Фухимори, обвиняемого в грубом нарушении прав человека. Этот акт вызвал массовые протесты по всей стране.