В Манафорта бросили российский флаг возле здания суда 9.03.2018, 11:10

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Пол Манафорт

Фото: AP

На суде рассматривались обвинения Манафорта в отмывании денег.

В США, после заседания суда над бывшим политтехнологом "Партии Регионов" и экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, один из протестующих бросил в него российский флаг и назвал "предателем".

Об этом сообщает NBCnews.

На суде рассматривались обвинения Манафорта в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве, а также в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

После окончания заседания, когда Манафорт выходил из здания суда, один из протестующих, которые ждали его на улице, бросил в политтехнолога российский флаг.

"Эй, предатель! Вот твой флаг. Российский флаг! Предатель! Предатель! Ты продаешь Америку русским!", – кричал протестующий.

На суде Манафорт не признал себя виновным в обвинениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Пол Манафорт имел очень тесные отношения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и создал при нем "свое теневое правительство" во времена президентства Януковича.