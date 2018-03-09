Виктория Азаренко победно вернулась в теннисный тур 6 9.03.2018, 11:18

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На турнире в Индиан-Уэллсе белоруска выиграла у британки Хизер Уотсон.

Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко победно вернулась в мировой теннисный тур после более чем полугодичного перерыва, сообщает корреспондент БелТА.

В первом раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе Азаренко, занимающая 204-е место в рейтинге WTA, за 1 час 43 минуты нанесла поражение 70-й ракетке планеты британке Хизер Уотсон.

Первый сет белоруска начала очень уверенно, поведя 5:1. После этого соперница перехватила инициативу и сократила разрыв до минимума - 5:4. Но Виктория собралась и, в третий раз выиграв чужую подачу, победила - 6:4. Вторая партия прошла по тому же сценарию: Азаренко сразу вырвалась вперед, Уотсон догоняла, но в итоге белоруска снова была сильнее - 6:2.

Victorious Vika



The 2012 + 2016 champion announces her return to Indian Wells with a 6-4 6-2 win over Watson. Next up: No. 13 Stephens.#BNPPO18 pic.twitter.com/Gm8ZIbkeNn — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 9 марта 2018 г.

После матча Виктория Азаренко сказала, что очень рада вновь выйти на корт, вернуться и прочувствовать все игровые эмоции и добиться победы. Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Виктория сразится с действующей чемпионкой US Open, американкой Слоан Стивенс (13).

До этого Виктория Азаренко играла в июле 2017 года на Уимблдоне, после чего была вынуждена решать проблемы, связанные с опекой над своим ребенком.

Возвращение получилось удачным, и теперь Азаренко продолжит выступление на кортах Индиан-Уэллса, где она в 2012 и 2016 годах становилась чемпионкой. Ранее на нынешнем турнире успешно стартовали еще две белорусские теннисистки: Арина Соболенко обыграла Варвару Лепченко из США, а Александра Саснович в упорной борьбе одолела польку Магду Линетт.