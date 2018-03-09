Частные маршрутки дорожают

Частные маршрутки дорожают2
- 9.03.2018, 11:32
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Новые тарифы у барановичского перевозчика «Питеравтотранс» начнут действовать со вторника.
ООО «Питеравтотранс», маршрутные такси которого курсируют между Боровками и железнодорожным вокзалом «Барановичи-Полесские», поднимает стоимость проезда с 50 до 60 копеек, пишет intex-press.by.
Последний раз цена в маршрутках ООО «Питеравтотранс» повышалась в январе 2015 года.
Стоимость проезда в маршрутках Барановичского автопарка, которые ездят между Северным и Южным микрорайонами, а также между Вторыми Третьяками и Алексеевским рынком, дорожали в феврале. Тогда стоимость проезда выросла с 50 до 55 копеек.