Частные маршрутки дорожают 2 9.03.2018, 11:32

2,152

Новые тарифы у барановичского перевозчика «Питеравтотранс» начнут действовать со вторника.

ООО «Питеравтотранс», маршрутные такси которого курсируют между Боровками и железнодорожным вокзалом «Барановичи-Полесские», поднимает стоимость проезда с 50 до 60 копеек, пишет intex-press.by.

Последний раз цена в маршрутках ООО «Питеравтотранс» повышалась в январе 2015 года.

Стоимость проезда в маршрутках Барановичского автопарка, которые ездят между Северным и Южным микрорайонами, а также между Вторыми Третьяками и Алексеевским рынком, дорожали в феврале. Тогда стоимость проезда выросла с 50 до 55 копеек.